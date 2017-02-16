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Ablalarının Altınlarını Çaldılar

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Ablalarının Altınlarını Çaldılar
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, bir evden 21 bin lira değerinde altın takı çalan zanlılar yakalandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, bir evden 21 bin lira değerinde altın takı çalan zanlılar yakalandı. Yakalanan 4 zanlıdan birisi cezaevi firarisi çıkarken, ikisi ise ev sahibinin kardeşleri çıktı.

Arapzade Mahallesi'nde İshak Ç.'ye ait eve giren hırsızlar, 5 Adana burması, 1 Trabzon bileziği ve 3 yüzüğü çalarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine harekete geçen polis bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, hırsızların kaçtığı 16 NHD 61 plakalı otomobili tespit etti. Zaman kaybetmeden takibi sürdüren polis, Bursa istikametine giden otomobille ilgili Gemlik Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Şahıslar bir süre sonra Gemlik'teki polis uygulama noktasında yakalandı. Evden çalınan altın takılar otomobilde ele geçirildi.

F.A. (34), A.A. (30), N.Ç. (35) ve T.E. (43), ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Zanlılardan T.E.'nin bir süre önce Balıkesir Sındırgı Cezaevi'nden firar ettiği ve hakkında 5 ayrı suçtan arama kararı olduğu öğrenildi. Hırsızlık iddiasıyla yakalanan şahıslardan ikisinin ev sahibinin eşinin erkek kardeşleri olduğu belirlendi. Polis, şahısların bir süre önce kaybolan anahtarla kapıyı açtıklarını tespit ederken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.

Ablalarının Altınlarını Çaldılar

Ablalarının Altınlarını Çaldılar

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