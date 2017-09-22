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Ablasının Tacizcisini Dedektif Gibi İz Sürerek Yakalattı

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Ablasının Tacizcisini Dedektif Gibi İz Sürerek Yakalattı
Kırşehir'de ablasının tacize uğraması sonrasında güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen 23 yaşındaki H.D., polisle iş birliği yaparak tacizciyi yakalattı.

Kırşehir'de ablasının tacize uğraması sonrasında güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen 23 yaşındaki H.D., polisle iş birliği yaparak tacizciyi yakalattı. Tacizcinin, 2 farklı olayda apartman girişlerinde kızları taciz ettiği tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Ahi Evran Mahallesi 742. Sokak'ta 29 yaşındaki K.D. bir şahıs tarafından taciz edildi. Yaşanan taciz olayı sonrasında K.D.'nin erkek kardeşi 23 yaşındaki H.D. sokakta bulunan güvenlik kamera görüntülerini izleyerek ablasını taciz eden zanlıyı tespit etti. Polis ekipleri, H.D.'nin ifadeleri doğrultusunda daha önce tacize uğradığını söyleyen 2 kadına da güvenlik kamera görüntülerini izletti. İki mağdur da kendilerini taciz eden şahsın aynı kişi olduğunu bildirdi.

Verilen ifadeler sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda tacizci olduğu ileri sürülen M.G. yakalanarak gözaltına alındı. M.G., tacize uğrayan kadınlar tarafından da teşhis edildi.

Ablasının olayı anlatmasından sonra güvenlik kameralarını inceleyen ve polisle işbirliği yaparak tacizciyi yakalattıran H.D., "Ablamın olayı anlatmasının ardından çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını toplamaya başladım. Kamera kayıtlarını topladıktan sonra ablamla birlikte Polis Merkezine gittik. Polisler kısa sürede şüpheliyi yakaladı. Umarım bu olay son bulur ve kimsenin başına böyle bir olay gelmez. Gerekli cezayı da alır" diye konuştu.

"Tacizcinin yöntemi aynı"

Yaşadıklarını anlatan 29 yaşındaki K.D., "Takip edildiğimin farkında değildim. İşten çıktım eve doğru gidiyordum. Asansöre bindim hemen geldi çenemden tuttu. Şok oldum. Hemen onu ittim. Bağırmaya başladım. Bağırmama engel oldu. Dirseğimle vurdum ve kaçmaya başladı. Peşinden gittim ama dışarıda birileri de vardır diye korktum. Eve çıktım ama aileme önce anlatamadım. Odama geçip ağladım. Durumu aileme söyledim. Kardeşimin desteği çok oldu. O görüntülere ulaştı. Zarar görmedim çok şükür. Kadınlar böyle bir durum yaşamışsa hemen polise gitsin korkmasınlar" dedi.

Yaşadığı taciz olayı sonrası bir süre evinden çıkamayan Ahi Evran Üniversitesi öğrencisi E.M.E. ise taciz olayı sırasında çığlık attığını ve apartman sakinlerinin dışarı çıkmasıyla tacizcinin kaçtığını anlattı. E.M.E., "Aynı kişi tarafından taciz edildim. Ahilik Haftası var diye arkadaşlarımla meydanda konsere gittik. Eve dönerken arkadaşımla telefonda konuşuyordum. Takip edildiğimi evime geldiğimde fark ettim. Zile bastım korkmadı kaçmadı. Birine mi baktınız diye sordum. Beni kolumdan tutarak apartmana itti ve yatırdı. Çığlık çığlığa bağırdım ve apartman sakinleri çıktı. O sırada tacizci olan ve isminin M.G. olduğunu öğrendiğim şahıs korkarak kaçmaya başladı" dedi.

Polis, taciz edilen kadınların ifadeleri doğrultusunda kısa zamanda yakaladığı M.G. hakkında işlem başlattı.

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