Aboubakar, Uefa Haftanın 11’inde

UEFA Avrupa Ligi haftanın 11'i belli olurken, Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva karşısında 1 gol atan Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar da yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi haftanın 11'i belli olurken, Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva karşısında 1 gol atan Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar da yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ikinci maçlarının sona ermesinin ardından haftanın 11'ine seçilen futbolcular da belli oldu. UEFA'nın sosyal medya hesabından açıklanan listede Beşiktaş'ın Vodafone Arena'da İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ilk golünü kaydeden Aboubakar da yer aldı. UEFA Avrupa Ligi haftanın 11'inde şu futbolcular bulunuyor:

"Sergio Alvarez (Celta Vigo), Gustavo Cabral (Celta Vigo), Alberto Botia (Olympiakos), Nick Viergever (Ajax), Giannis Gianniotas (APOEL), Paul Pogba (Manchester United), Alejandro Pozuelo (Genk), Giuliano (Zenit), Nabil Fekir (Olympique Lyon), Vincent Aboubakar (Beşiktaş) ve Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach)."