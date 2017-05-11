Aç Ayılar Arı Kovanlarını Parçaladı

Zonguldak Ereğli Karaoğuz Akçokluk Mahalle bölgesinde bulunan ballıklı arı kovanları kış uykusundan uyanan ayılar tarafından parçalandı.

Zonguldak Ereğli Karaoğuz Akçokluk Mahalle bölgesinde bulunan ballıklı arı kovanları kış uykusundan uyanan ayılar tarafından parçalandı.

Edinilen bilgilere göre, baharın gelmesiyle birlikte kış uykusundan uyanmaya başlayan ayılar, ormanlık alanda yiyecek bulamayınca yerleşim yerlerine indi.

Ereğli Karaoğuz Akçokluk Mahallesi'nde ayılar bir vatandaşa ait arı kovanlarını parçalayarak maddi zarara yol açtı

Kestane balıyla meşhur olan Karaoğuz Akçokluk Mahallesindeki arıcılık yapan Mehmet Kurtal, kovanlarının ayılar tarafından parçalanmasının üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Mehmet Kurtal, ayıların koruma altında olması nedeniyle ellerinin kollarının bağlı kaldığını, ayıların kovanlara ulaşamaması için önlemlerini arttıracağını söyledi.

Bölgenin kestane balı ile meşhur olduğunu ifade eden Mehmet Kurtal, "Geçimimi sağlamak için bal üretimi yapıyorum. Mevcut ballıklı kovanlarımdan 10 tanesini parçalayıp içindeki balı yemişler. Bu çevrede genel olarak geçim kaynağı arıcılık'tır. Ben ballıklı Kovan üzerinde üretim gerçekleştiriyordum. bir Kovanın içinde yaklaşık 70-80 bin Arı bulunuyordu. Son günlerde yaz mevsimine girerken tarlama Ayı gelerek, kovanlarımı parçaladı, balları yedi, arıları telef etti. Ne yapacağımı şaşırdım. Zararım en az 60 bin lira. Artık ayıların bize zarar vermesinden endişe ediyoruz. Ayıların sayılarının artması bizi endişelendiriyor. Bu şekilde zararı olanlara devletimiz mutlaka yardımda bulunmalı" dedi.