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Aç Kalan Kurtlar Köpeği Parçaladı

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Aç Kalan Kurtlar Köpeği Parçaladı
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Aydoğdu köyünde bir evin önüne kadar gelen aç kurtlar, burada köpeğe saldırarak parçaladı.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Aydoğdu köyünde bir evin önüne kadar gelen aç kurtlar, burada köpeğe saldırarak parçaladı.

Eleşkirt ilçesinde etkili olan olumsuz hava şartları, doğal yaşamı da etkiliyor. Yiyecek bulmak için Aydoğdu köyüne kadar inen aç kurtlar, burada bir evin önündeki köpeğe saldırdı. Güvenlik kamerasına da yansıyan saldırıda, kurtlar köpeği kısa sürede parçaladı.

Köpeğin sahibi Şeref Erol, "Papi" ismindeki köpeğini çok sevdiğini belirterek, "Papi çok uslu bir hayvandı. Söz dinler, kimseye saldırmazdı. Kurtlar sabaha karşı saat 03.00'te gelmişler. Papi, dışarı çıkıp havladı. Biz dışarı çıkana kadar kurtlarla boğuşuyordu. Bir dakika kadar kurtlarla boğuştu. Biz yaklaşana kadar kurtlar Papi'yi aldılar. Peşlerinde gittim, ama kurtaramadım. Papi'nin üzüntüsünden yemek yiyemiyorum. Değer veriyor ve her türlü bakımını yaptırıyordum. Ancak kurtlar onu aldı götürdü" dedi.

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