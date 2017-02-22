Aç Kalan Tilki Lokantanın Kapısına Geldi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kar yağışı nedeniyle doğada yiyecek bulamayan bir tilki, çareyi bir akaryakıt istasyonunun içinde bulunan lokantaya gelmekte...

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kar yağışı nedeniyle doğada yiyecek bulamayan bir tilki, çareyi bir akaryakıt istasyonunun içinde bulunan lokantaya gelmekte buldu.

Kırsal kesimde kar kalınlığının 3-4 metreyi bulduğu ve hava sıcaklığının ise özellikle gece saatlerinde eksi 25 dereceye kadar düştüğü Bitlis'te, akşam saatlerinde aç kalan bir tilki, çareyi ilçedeki bir akaryakıt istasyonu içerisinde bulunan lokantaya gelmekte buldu. Bir süre akaryakıt istasyonunun çevresinde dolanan tilki, akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından verilen yiyeceklerle doyuruldu. Akaryakıt istasyonu çalışanları, daha öncesinde de tilkinin sık sık akaryakıt istasyonuna geldiğini, davetsiz misafirleri ve diğer tilkiler için çevreye yiyecek bırakmaya başladıklarını belirtti.

Tilkiyi güvenlik kamerasından fark ettiklerini söyleyen istasyon çalışanı Ali Akçay, tilkinin karnının acıktığını hareketleriyle fark ettirdiğini söyledi. Karnı acıkan tilkiyi kendi elleriyle beslemeye çalıştıklarını kaydeden Akçay, "Aşırı kar yağışıyla beraber yabani hayvanlar buraya geliyor. Az önce de bir tane tilki gelmişti. Lokantadan yemek artıkları ve et parçalarını alıp onlara veriyoruz. Sanırım yavrusu var, çünkü buradan yiyecek alıp gidip geliyor" dedi.

Yiyecek arayan tilkinin hal ve hareketleri güvenlik kameralarına yansırken, çalışanlar tarafından karnı doyurulan tilki daha sonra geldiği yöne doğru koşarak gözden kayboldu.