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Aç Kalan Tilki Şehre İndi

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Aç Kalan Tilki Şehre İndi
Sivas'ta karla kaplı doğada yiyecek bulamayarak aç kalan bir tilki, yerleşim yerine inerek karnını doyurmaya çalıştı.

Sivas'ta karla kaplı doğada yiyecek bulamayarak aç kalan bir tilki, yerleşim yerine inerek karnını doyurmaya çalıştı.

Kış şartlarının ağır geçtiği Sivas'ta aç kalan bir tilki yiyecek bulmak amacıyla şehir merkezine indi. Alibaba Mahallesinde bulunan sitelerin yakına inen tilki karla kaplı yerleri eşerek yiyecek bulmaya çalıştı. Bu sırada tilkiyi gören site sakinleri cep telefonu kameralarıyla tilkiyi görüntüledi. Karla kaplı alanda bulduğu yiyeceklerle karnını doyuran tilki daha sonra gözden kayboldu.

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