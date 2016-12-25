  • BIST 76.972
  • Altın 128,025
  • Dolar 3,5120
  • Euro 3,6706
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 2 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 6 °C
  • Devletin memurunu mesai saatinde dolandırdılar!
  • BAKAN PARA VERİYOR YA SİZ NE VERDİNİZ?
  • VARAN-3: BAŞKAN YILMAZ SAVCI'DAN İZİNLİ!
  • Devletin memurunu mesai saatinde dolandırdılar!
  • BAKAN PARA VERİYOR YA SİZ NE VERDİNİZ?
  • VARAN-3: BAŞKAN YILMAZ SAVCI'DAN İZİNLİ!
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler
  • Sinema Konusunda Yerli ve Yabancı Birçok Yapıt

Aç Kalan Yavru Köpekler Yürekleri Sızlattı

» »
Aç Kalan Yavru Köpekler Yürekleri Sızlattı
Ağrı'da yoğun kar yağışı nedeniyle çöplerde yiyecek bulmaya çalışan yavru köpekler yürekleri sızlattı.

Ağrı'da yoğun kar yağışı nedeniyle çöplerde yiyecek bulmaya çalışan yavru köpekler yürekleri sızlattı.

Bir haftadır Sibirya soğuklarının etkili olduğu Ağrı'da, bugün kar yağışı yeniden başladı. Kar yağışının ardından kentteki sokak ve caddeler kapanırken, sürücüler ise zor anlar yaşadı. Karla kaplanan kentte hayvanlar da çöplüklerde yiyecek bulmaya çalışıyor. Kazım Karabekir Mahallesi Beşevler Caddesi'ndeki çöplerin arasında yiyecek bulmaya çalışan yavru köpekler yürekleri sızlattı. Çöplerin arasında karnını doyurmaya çalışan yavru köpekler, oyun oynamayı da ihmal etmedi.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle il genelinde 535 köy yolu ulaşıma kapandı.

Aç Kalan Yavru Köpekler Yürekleri Sızlattı

Aç Kalan Yavru Köpekler Yürekleri Sızlattı

Aç Kalan Yavru Köpekler Yürekleri Sızlattı

Aç Kalan Yavru Köpekler Yürekleri Sızlattı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Otomobil Buzlu Yolda Takla Attı25 Aralık 2016 Pazar 17:18
  • Sivas’ta Trafik Kazası: 2 Yaralı25 Aralık 2016 Pazar 17:18
  • Ak Partili Kadınlardan Halep’e Yardım25 Aralık 2016 Pazar 17:18
  • Bilecik’te Metruk Ev Tehlike Saçıyor25 Aralık 2016 Pazar 17:13
  • Adıyaman Kyk’dan Halep İçin Yardım Kampanyası Başladı25 Aralık 2016 Pazar 17:03
  • Ak Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk;25 Aralık 2016 Pazar 16:58
  • Aile Ve Değerlerimizi Koruma Derneği Açıldı25 Aralık 2016 Pazar 16:58
  • Adana’da Oryantiring Etkinliği25 Aralık 2016 Pazar 16:43
  • Kuşadası’nda Dur İhtarına Uymayan Araç Polisten Kaçamadı25 Aralık 2016 Pazar 16:38
  • 1.amatör Küme Büyükler Futbol Ligi25 Aralık 2016 Pazar 16:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti