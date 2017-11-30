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Aç Kurtlar 35 Koyunu Telef Etti

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Aç Kurtlar 35 Koyunu Telef Etti
Sivas'ın Gürün ilçesinde aç kurtlar, sürüden ayrılan 35 koyunu telef etti.

Sivas'ın Gürün ilçesinde aç kurtlar, sürüden ayrılan 35 koyunu telef etti.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz gün Sivas'ın Gürün ilçesi Davulhüyük köyü kırsalında meydana geldi. Dursun Yıldız'a ait koyun sürüsü kar yağması ile yayladan köye indirilirken, sürüden ayrılan yaklaşık 125 koyun kayboldu. Kaybolan koyunların bulunması için köylülerin başlattığı arama neticesinde 35 koyun kurtlar tarafından boğularak telef edilmiş olarak bulundu. 45 koyuna ise sağ olarak ulaşıldı. Halen bulunamayan diğer koyunlar için arama çalışmaları sürdürülüyor.

Sürü sahibi Dursun Yıldız, zararının büyük olduğunu belirtip, koyunların sürüden ayrılmasına çoban hatasının neden olduğunu söyledi.

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