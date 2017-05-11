ACABA NEDEN?

Uçağın havalanmasını beklerken adamın yanında oturan diğer yolcu, adama dönmüş ve;

Biliyor musunuz, bir yerde okumuştum eğer yolculuk esnasında yanınızdaki ile sohbet ederseniz, seyahat süresi daha kısa geliyormuş insana.

Kucağındaki kitabı okumak üzere yeni açmış adam, kitabı yavaşça kapatmış ve adama;

Hangi konuda sohbet etmek istersiniz?

Bilmem ki, nükleer enerji konusunda konuşmak ister misiniz?

Olabilir, bu ilginç bir konu olabilir ancak nükleer enerji konusuna girmeden önce size başka bir soru sorayım. Bir at, bir inek ve bir keçi, üçü de ot yiyerek beslenmelerine rağmen, keçi misket şeklinde, inek sıvı şeklinde, at ise kurutulmuş ot seklinde dışkılar. Sizce neden?

Sohbet etmek isteyen adam, hayretle bakmış;

Hiçbir şey aklıma gelmiyor, bilmiyorum.

Kitabını okumak isteyen adam;

Hiç bir .ok hakkında bilgin yoksa ne demeye nükleer enerji konusunda sohbet etmek istedin?

Bir referandum geçirdik.

Sonuçlar açıklandı.

EVET oyları nasıl olduysa aniden yükseldi ve kazandı.

Ben işin bu tarafına bakmıyorum.

Sonuca katlanacak bu ülke.

Katlanacak da o referanduma girip evet veya hayır oyu kullananlardan kaçı yukarıdaki sorunun cevabını biliyor?

Sanırım büyük bölümü bilmiyor.

Sadece okumuş yazmış birkaç bilim adamı bilebilir herhalde.

Düşünüyorum da ben de bilmiyorum.

Peki ne demeye bir .ok bilmeden referandumda oy kullanmaya gittim?

Kusur benim mi?

Elbette değil.

Türkiye’de çocukluktan itibaren insanların büyük bölümüne hayatlarını idame ettirebilmek için bir .ok öğretilmiyor da ondan.

HELAL OLSUN BAŞKANA

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, Belediye Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda ilçede cadde ve meydanlara bakan binaların dış cephelerinin yenileneceğini açıklamış.

Helal olsun başkana iyi de yapıyorlar.

Öyle ya Salıpazarı’na gidecek olanlar bu güzelliği görecekler demektir.

Ancak bir soru sormak istiyorum Sayın Başkan’a.

Salıpazarın’ın içinden geçen dere nereden nereye kadar ıslah edilecek?

İlçenin köyleriyle olan yolları düzenlenecek mi?

Pazar yeri güzel olacak ve insanlar rahatlıkla alışveriş yapabilecekler mi?

Salıpazarı gerçekten güzel yer.

Bu dokusuyla mı binaların cepheleri düzenlenecek, yoksa Samsun Merkezi’nde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmakta olan düzenlemeye göre mi uydurulacak?

Eğer öyle yapılacaksa, bırakın bozuk kalsın.

Sonunda başı kel olan adamın saçlarını taramaya benzemesin de bu heves…