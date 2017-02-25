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Ace Of Mıce Exhibition Fuarının Sponsorlarına Plaket Verildi

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Ace Of Mıce Exhibition Fuarının Sponsorlarına Plaket Verildi
Ace of MICE Exhibition Fuarının bu yıl 4'üncü kez gerçekleşmesinde katkı sağlayan kurumsal destekçiler ve sponsorlara paket verildi.

Ace of MICE Exhibition Fuarının bu yıl 4'üncü kez gerçekleşmesinde katkı sağlayan kurumsal destekçiler ve sponsorlara paket verildi.

Türk Hava Yollarının ana sponsorluğunda 22 ile 24 Şubat tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Ace of MICE Exhibition Fuarına katkı sağlayan kurumsal destekçiler ve sponsorlar için plaket töreni düzenlendi. Fuarın son gününde düzenlen plaket töreninde 160 sponsor firma plaket aldı.

Açılışta konuşan Prof. Dr. Semih Baskan, "Sevgili sponsor dostlarım diye hitap etmek istiyorum. Çünkü sizler olmazsanız biz yokuz. Çarşamba günü bu fuarı açtığımız zaman hepimiz çok heyecanlıydık. Fuarın bu kapanma anında hepimizin yüzleri gülmesi, geleceğe karşı olan ümitlerimizi arttırdı. İyi ki varsınız. Sizlerle birlikte güç bulduk. Her türlü olumsuzluğa rağmen Ace of MICE Exhibition diyorum" şeklinde konuştu.

Törende Turizm Medya Grubu adına konuşan Aslı Altınok Erdal, "4'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz fuar için başarıyla sona erdiğini söyleyebiliriz. Fuar öncesinde göstermiş olduğunuz bütün emekler ve sabırlar için teşekkür ediyoruz. Fuar boyunca da bize çok destek oldunuz. Başarılı bir fuar geçirdik, aslında bu sizlerin başarısı. Her geçen yıl Ace of MICE fuarının büyümesini sizler sağlıyorsunuz. Sizlerin destekleri sayesinde buraya geldik. Gecesini gündüzüne katan tüm sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Plaket töreninin kapanış konuşmasını yapan Turizm Medya Grubu Başkanı Volkan Ataman, "Herkese çok teşekkür ediyorum. Çok eğlendik. Ticarete, eğlenceye ve seminerlerdeki kişisel gelişime çok katkı yaptığımızı düşünüyorum. 160 sponsora teşekkür ediyorum. Sene görüşmek üzere. 2 Nisan'da Zorlu PSM'de ödüllere sizleri davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Törende, İhlas Haber Ajansı (İHA), Türk Hava Yolları, Etsmice, Granada Luxury Hotels, İstanbul Akvaryum, İstanbul Kongre Merkezi, Feriye Sarayı, Zorlu Performans Sanatlar, Double Tree, Vinci Stand, Gorrıon Hotel İstanbul, Biletix, Technogym, Pera Event, llusthrone plaket aldı.

Ace Of Mıce Exhibition Fuarının Sponsorlarına Plaket Verildi

Ace Of Mıce Exhibition Fuarının Sponsorlarına Plaket Verildi

Ace Of Mıce Exhibition Fuarının Sponsorlarına Plaket Verildi

Ace Of Mıce Exhibition Fuarının Sponsorlarına Plaket Verildi

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