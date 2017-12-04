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Acemi Erlerden Yemin Töreni Öncesi Muhteşem Gösteri

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Acemi Erlerden Yemin Töreni Öncesi Muhteşem Gösteri
Bilecik'in Söğüt ilçesinde yemin törenine katılan acemi erlerin, ailelerine "harmandalı" oynaması ortaya muhteşem bir görüntü çıkardı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde yemin törenine katılan acemi erlerin, ailelerine "harmandalı" oynaması ortaya muhteşem bir görüntü çıkardı.

Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığında görevli 1997/4 tertip bir grup acemi er, tören alanında gelen ailelerini "harmandalı" oynayarak karşıladı. Bu gösteriyi büyük bir beğeni ile izleyen aileler, sonunda bir askerin göğsünden Türk bayrağı çıkararak açmasını ayakta alkışladılar. Yemin töreni yaş kütüğüne dönem plaketinin çakılmasıyla devam edilen törende, birliğe ilk katılan erlere ödülleri verilmesi ile devam etti. Acemi askerin Jandarma Marşı'nın okunması ve tören geçidinin ardından yemin töreni sona erdi.

Öte yandan yemin törenini Jandarma Genel Komutanlığı tarafından sosyal medya üzerinden servis edilmesinin ardından video yüzlerce kişi izledi.

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