Acente Temsilcilerine Şanlıurfa Tanıtıldı

Almanya'da faaliyet gösteren ve bir organizasyonla Türkiye'ye gelen 52 turizm acente temsilcisi Büyükşehir Belediyesinin daveti üzerine geldikleri Şanlıurfa'da, kentin tarihi ve turistik yerleri hakkında bilgilendirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin tanıtıma yönelik atakları sürüyor. Son dönemlerde bölge değerlerine yönelik tanıtımları ile Şanlıurfa'yı Türkiye gündemine taşıyan Büyükşehir Belediyesi, bu kez Almanya'da faaliyet gösteren 52 turizm acentesi temsilcisini ağırladı. Acentelerin Türkiye yetkililerinin de katılım gösterdiği davette ilk olarak konuklara Şanlıurfa'yı tanıtan slayt ve sunum gerçekleştirildi.

"Işık Urfa'dan yükselir"

Düzenlenen programda acente temsilcilerini Şanlıurfa'da ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek konuşmasına başlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar, "Şanlıurfa, kültürün, tarihin, geleneğin ve müziğin doğduğu yerdir. Işık Urfa'dan yükselir. Şehrimizin güzelliklerine baktığımız zaman bir tarafta Göbeklitepe'de 12 bin yıllık tarih, bir tarafta Halfeti'nin o muhteşem yapısı, bir tarafta Siverek Takoran vadisinin doğal güzelliği ve diğer tarafta ise Harran'daki o ilimin günümüze kadar ayakta kalan eserleri. İşte böylesine bir zenginliğe sahip Şanlıurfa'nın geleceğine yön vermek, halkımızın ferah içerisinde bir arada tutmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Tüm bunlarla birlikte bu güzelliklerimizi dünyaya tanıtmanın derdindeyiz" dedi.

Genel Genel Sekreter Abdulkadir Açar'ın ardından katılımcılara seslenen Şanlıurfa Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz ise böylesine bir organizasyondan dolayı Büyükşehir Belediyesi yetkililerine ve acentelerin yönetimine teşekkür ederek Şanlıurfa'nın tarihte çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından kürsüye gelerek Şanlıurfa'ya dair tüm tarihi, turistik, müzik ve damak tadına yönelik ayrıntıları acente temsilcilerine anlatan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, "Şanlıurfa öylesine zengin bir tarihe, kültüre sahiptir ki biz her zaman "Her kesin yolu bir gün mutlaka Şanlıurfa'dan geçmelidir" diyoruz. Şanlıurfa artık her anlamda turizmde kalkınan bir şehir olmuştur. Biz, yurt içi ve yurt dışından misafirlerimizi Şanlıurfa'da en iyi şekilde ağırlayabilecek tesislere sahibiz. Bu anlamda da tanıtımlar ve organizasyonlar gerçekleştirerek bu potansiyeli tüm dünyaya duyurmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Buluşma daha sonra konuklara Şanlıurfa'ya özgü lezzetlerin sunumu ile ilk günkü programını tamamladı. Programın ikinci gününde ise yine Büyükşehir Belediyesinin organizasyonunda 52 seyahat acente temsilcisine Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik alanları gezdirilecek.