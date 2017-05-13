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Acıbadem Annelerine En Tatlı Hediye

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Acıbadem Annelerine En Tatlı Hediye
Acıbadem Ankara Hastanesi'nin, anneleri ve çocukları anneler gününü kutladı.

Acıbadem Ankara Hastanesi'nin, anneleri ve çocukları anneler gününü kutladı. A Plus Cafe'de bir araya gelen anneler ve minikler birbirinden güzel kurabiyeler yaptı.

Anneler gününü, hayata gözlerini açtıkları Acıbadem Ankara Hastanesi'nde anneleriyle birlikte kutlayan çocuklar özel anlar yaşadı. Etkinlik annelerin A Plus Cafe'de buluşmasıyla başladı. Hazırlanan alanda yerlerini alan minikler ve anneler aşçı önlüklerini giydikten sonra tezgahın başına geçti. Minik aşçılar, anneleri için lezzetli kurabiyeler yaptı. Palyaço kılığına giren hemşirelerin de katıldığı etkinlikte miniklerin kurabiye yaparken attıkları kahkahalar renkli anlar yaşanmasına neden oldu. Kurabiyeleri pişmesi için A Plus şefine teslim eden anneler, fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmedi. Anneler, düzenlenen etkinliğin kendileri için çok güzel bir anı olduğunu belirttiler.

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