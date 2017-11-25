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Acıbadem Eskişehir Hastanesi’nden Öğrencilere El Yıkama Eğitimi

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Acıbadem Eskişehir Hastanesi’nden Öğrencilere El Yıkama Eğitimi
Acıbaden Eskişehir Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Leman Budak tarafından Etkin Çocuklar Anaokulu ile Etkin Kolej Anaokulu ve 1'inci sınıf öğrencilerine...

Acıbaden Eskişehir Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Leman Budak tarafından Etkin Çocuklar Anaokulu ile Etkin Kolej Anaokulu ve 1'inci sınıf öğrencilerine "Sağlık elinizden gelir" projesi kapsamında el yıkama eğitimi verildi.

Günlük yaşantımızda en fazla kirlenen organlarımızın ellerimiz olduğunu belirten Leman Budak, bakteri, virüs, parazit gibi mikroorganizmaların havada, suda ve toprakta yaşayabilme özelliklerinden dolayı ellerimiz ile dokunduğumuz her şeyden kolayca bulaşabildiklerini, ellerimizi yıkayarak hem kendimizi hem de sevdiklerimizi bulaşıcı hastalıklar ve zararlı mikroorganizmalara karşı koruyabileceğimizi söyledi.

Ellerin kirli görüldüğü her zaman, tuvaletten önce ve sonra, yemeklerden önce ve sonra, saç, ağız, buruna dokunduktan sonra, bozulmuş gıda ve çöplere dokunduktan sonra, hapşırdıktan ve öksürdükten sonra, yara ve sivilcelere dokunduktan sonra, hasta insanlara dokunmadan önce ve sonra, hayvanlara dokunduktan sonra yıkanması gerektiğini söyleyen Leman Budak, etkin el yıkamada parmak aralarının yıkanması, parmak uçlarının dairesel hareketler ile ovuşturularak en az 30 saniye ellerin yıkanması, toplu yaşanılan yerlerde sıvı sabun tercih edilmesi ve el yıkama işleminden sonra musluğu peçete ile kapatılması ve kurulama işleminin titizlik ile yapılması gerektiğini vurguladı.

Sunumun ardından uygulama ile etkin el yıkama da gösterildi. Eğitime katılan öğrencilere Acıbadem Eskişehir Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Leman Budak tarafından "Acıbadem Köpük Balığı Sertifikası" verildi.

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