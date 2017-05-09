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Açığa Alınan 7 Hakim Ve Savcı Tutuklandı

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Açığa Alınan 7 Hakim Ve Savcı Tutuklandı
FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildikten sonra gözaltına alınan 23 hakim ve savcıdan 7'si tutuklandı, 16'sı adli kontrol tedbiriyle serbest...

FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildikten sonra gözaltına alınan 23 hakim ve savcıdan 7'si tutuklandı, 16'sı adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, HSYK'nın yayınladığı 107 kişilik ihraç listesinde bulunan ve haklarındaki soruşturmaları İstanbul Savcılığınca yürütülen 23 eski hakim ve savcının yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Çalışma kapsamında İstanbul merkezli 5 ilde operasyonlar düzenleyen polis ekipleri 23 eski hakim ve savcıyı gözaltına aldı.

Adli makamlara sevk edilen eski hakim ve savcılardan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 16'sı ise adli kontrol hükümleri kapsamında serbest bırakıldı.

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