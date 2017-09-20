Açığa Alınan Polis Memuru Tutuklandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önce ihraç edilen polis memuru çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü /Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında polislik mesleğinden açığa alınan R.C. gözaltına alandı. Adli makamlara sevk edilen R.C. tutuklanarak Çilimli Cezaevine gönderildi.
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