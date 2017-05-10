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Açık Grevindeki Filistinli Esirlerle Alay Eden Pizza Hut Özür Diledi

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Açık Grevindeki Filistinli Esirlerle Alay Eden Pizza Hut Özür Diledi
İşgal rejimi zindanlarında cezaevi koşullarının iyileştirilmesi talebiyle açlık grevi eylemini sürdüren Filistinli esirlerle, sosyal medya paylaşımında...

İşgal rejimi zindanlarında cezaevi koşullarının iyileştirilmesi talebiyle açlık grevi eylemini sürdüren Filistinli esirlerle, sosyal medya paylaşımında alay eden Pizza Hut özür diledi.

Pizza Hut'ın açlık grevindeki Filistinli esirlerden Mervan El-Bergusi'nin gizlice yemek yediği öne sürülen bir fotoğrafını Facebook sayfasında yayınlaması ve bu fotoğrafın altına "El-Bergusi eğer açlık grevini bozacaksan neden pizzayı denemiyorsun" yazması büyük tepki toplamıştı.

Filistinli aktivistler ve Filistin davasını destekleyenler, Pizza Hut'ın bu paylaşımının 17 Nisan'dan bu yana işgal rejimi zindanlarında açlık grevi eylemini sürdüren Filistinli esirlere hakaret olduğunu belirtmişti.

Sosyal medya üzerinden başta Ramallah'taki şubesi olmak üzere Pizza Hut'ın tüm dünyada boykot edilmesine yönelik çağrılar üzerine şirket söz konusu paylaşım için özür diledi.

Pizza Hut, facebook sayfasında "Pizza Hut'ın İsrail şubesi Facebook sayfasındaki paylaşımın neden olduğu hakaret için özür dileriz. Bu tamamen uygunsuz bir paylaşımdır ve markamızın değerlerini yansıtmamaktadır. Söz konusu ülkedeki imtiyaz sahibi bu paylaşımı sayfasından hemen kaldırmış ve şirketimiz bu imtiyaz sahibi ile olan ilişkisini sonlandırmıştır. Bu paylaşımın yol açtığı incitme için derin pişmanlık duyuyoruz" ifadelerini paylaştı.

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