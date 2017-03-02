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Açık Öğretim Lisesi Öğrencileri Bilgilendirme Toplantısı

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Açık Öğretim Lisesi Öğrencileri Bilgilendirme Toplantısı
Adıyaman Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kapsamında faaliyet gösteren Açık Öğretim Lisesi öğrencilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Adıyaman Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kapsamında faaliyet gösteren Açık Öğretim Lisesi öğrencilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Özbilgiç, Açık Öğretim Lisesinden sorumlu Müdür Yardımcısı Abdurrahman Sakin, Rehber Öğretmen Sezai Yılmaz ve çok sayıda öğrenci katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Özbilgiç, "Kurum olarak ilimizdeki örgün eğitim dışındaki bütün öğrencilerimizi sisteme alıp, onları mezun etmek istiyoruz. Bu amaçla kurumumuzdaki Açık Lise İrtibat Büromuz nitelikli ortamı ile halkımıza hizmet etmektedir. Siz kıymetli öğrencilerimizin de bu hizmetlerden en üst düzeyde yararlanıp bir an önce bir yükseköğretim programına yerleşmesini arzuluyoruz. Bu konuda rehberlik servisimiz de sizler için her zaman yardımcı olmaktadır" dedi.

Açık Öğretim Lisesinden Sorumlu Müdür Yardımcısı Abdurrahman Sakin ise, "Sizleri hem sosyalleştirmek hem de üniversiteye hazır hale getirmek için gayret ediyoruz" diyerek işlem hakkında bilgilendirmede bulundu.

Rehber Öğretmen Sezai Yılmaz'ın da öğrencilere bilgiler verdiği toplantı, soru-cevap ile son buldu.

Açık Öğretim Lisesi Öğrencileri Bilgilendirme Toplantısı

Açık Öğretim Lisesi Öğrencileri Bilgilendirme Toplantısı

Açık Öğretim Lisesi Öğrencileri Bilgilendirme Toplantısı

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