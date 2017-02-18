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Açıköğretim Öğrencileri Bir Beethoven Akşamı’nda

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Açıköğretim Öğrencileri Bir Beethoven Akşamı’nda
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarının, Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirdiği "Bir Beethoven Akşamı" adlı...

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarının, Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirdiği "Bir Beethoven Akşamı" adlı konsere Açıköğretim Sistemi öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruyla Eskişehir'de ikamet eden öğrenciler, ücretsiz davetiyelerini bürodan temin ettiler. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney ve Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Mustafa Kemal Biçerli'nin de katıldığı konsere, çok sayıda öğrenci ilgi gösterdi. Konserde Şef Faris Akarsu yönetimindeki Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası ile Cihat Aşkın (Keman) ve Metin Ülkü (Piyano) sahne aldı. Açıköğretim sistemi öğrencilerinin bir araya gelme fırsatı bulduğu keyifli konserin ardından ileri ki günlerde benzer etkinliklerin yapılmaya devam edeceği bildirildi.

Açıköğretim Öğrencileri Bir Beethoven Akşamı’nda

Açıköğretim Öğrencileri Bir Beethoven Akşamı’nda

Açıköğretim Öğrencileri Bir Beethoven Akşamı’nda

Açıköğretim Öğrencileri Bir Beethoven Akşamı’nda

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