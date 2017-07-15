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Açıköğretim Öğrencileri Bu Sınava Dikkat

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Açıköğretim Öğrencileri Bu Sınava Dikkat
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı, 2016-2017 öğretim yılında en fazla...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı, 2016-2017 öğretim yılında en fazla üç dersten başarısız olan ve bu derslerini verdiği takdirde mezun olabilecek durumdaki öğrencilere yönelik "Üç Ders Sınavı" hafta sonu yapılacak.

Üç Ders Sınavı, 22 Temmuz 2017 Cumartesi günü saat 14.00'de, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Samsun, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa ve cezaevinde gerçekleştirilecek. Yaklaşık 150 bin öğrenci Üç Ders Sınavına katılacak.

Öğrenciler e-seminer derslerinde eş zamanlı sorulara cevap alabiliyor

Sınava girecek öğrenciler, Anadolum eKampüs Öğrenme Yönetim Sistemi Üzerinden ders kitaplarına, sesli kitaplara, etkileşimli kitaplara, sesli özetlere, özet konu anlatımlarına, yaprak testler, alıştırma soruları, çıkmış sınav sorularına, deneme sınavlarına, ders özet videolarına ve 03 Temmuz 2017 tarihinde başlayan canlı derslere erişebilecek. Görüntülü, sesli, eş zamanlı danışmanlık ve konu anlatım hizmeti şeklinde değişkenlik gösteren 45 dakikalık e-seminer derslerinde öğrenciler eş zamanlı sorular sorarak dersin öğretim elemanından canlı yanıt da alabiliyor. eKantin ile kayıtlı oldukları programdaki tüm öğrencilerle tanışma ve konuları tartışma fırsatı bulurken, derslerinin altında yer alan tartışma forumlarıyla da dersin hocası ve diğer öğrencilerle ünitelerle ilgili iletişim kurabilecek.

Öte yandan, Türkiye'de Üç Ders Sınavının yapılacağı iller ile KKTC/Lefkoşa'da bürolar 22 Temmuz 2017 Cumartesi günü 10.00-15.00 saatleri arasında açık olacak. Üç Ders Sınavı için sınava giriş belgeleri http://aof.anadolu.edu.tr adresi "Öğrenci Otomasyonu" bağlantısından ve AÖF bürolarından verilecek.

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