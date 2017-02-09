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Açıköğretim Öğrencileri Turizm Sektörünü Yakından Tanıdı

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Açıköğretim Öğrencileri Turizm Sektörünü Yakından Tanıdı
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı tarafından Kongre Merkezi Salon Anadoluda düzenlenen organizasyonla turizm sektörü temsilcileri...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı tarafından Kongre Merkezi Salon Anadoluda düzenlenen organizasyonla turizm sektörü temsilcileri deneyimlerini açıköğretim fakültesi öğrencileriyle paylaştı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ve Aşçılık Ön Lisans Programı tanıtım filmleriyle başlayan etkinlikte açılış konuşması yapan Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel Güney, bu organizasyonun açıköğretim fakültesi öğrencileri ile birebir iletişim kurabilmek, öğrencilerin kariyer ve kişisel ilişkilerine katkı sağlamak amacıyla başlatılan etkinlikler serisinin ilki olduğunu belirtti. Prof. Dr. Güney, "Üniversitemiz, açıköğretim sisteminde geçmişi uzun olan bir üniversite. uzaktan eğitim anlamında yaptıklarımız dünyaya örnek olabilecek nitelikler taşıyor" sözleriyle açıköğretim sisteminin geldiği noktadan söz etti. Örgün öğrenimde yapılan bazı uygulamaların açıköğretim sisteminde de yapılmasını istediklerini ve bu konuda çalıştıklarını belirten Prof. Dr. Yücel Güney, "Gönlümden geçen öğrencilerin kampüs içine girmesi, bizlerle temas kurması ve sektörden gelen kişilerle görüşerek kariyerleri için fayda sağlaması. yani bu anlamda örgün eğitim için yapılan her uygulamayı açıköğretim sistemi içinde başlatmak istiyoruz" dedi.

"İlk defa açıköğretim sisteminde kayıtlı öğrencilerimizle konferans salonunda sektör buluşması şeklinde bir görüşme yapıyoruz. Bunun heyecanını yaşıyorum. Niyetim ve düşüncem bunun sayısını sürekli olarak artırmak" sözlerini kaydeden Prof. Dr. Yücel Güney, diğer açıköğretim fakültesi programları için de bu tür etkinlikler düzenlemeye çalışacaklarını ifade etti.

Açılış konuşmasının ardından Eskişehir Divan Express Otel Genel Müdürü Timuçin Gök, Otel Ön Büro Sorumlusu Metin Yılmaz ve Otel Executive Chef Taner Güleçin, turizm sektörüyle ilgili deneyimlerini öğrencilere aktararak tavsiyelerde bulundu.

Etkinlik katılımcıların yönelttiği soruların cevaplanmasıyla sona erdi.

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