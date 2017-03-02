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Açıköğretim Sistemi Görme Ve İşitme Engelliler Türk Halk Müziği Topluluğu Çalışmalarına Başladı

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Açıköğretim Sistemi Görme Ve İşitme Engelliler Türk Halk Müziği Topluluğu Çalışmalarına Başladı
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi bünyesinde Eskişehir'de yeni kurulan Görme ve İşitme Engelliler Türk Halk Müziği Topluluğu, şubat ayı itibariyle...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi bünyesinde Eskişehir'de yeni kurulan Görme ve İşitme Engelliler Türk Halk Müziği Topluluğu, şubat ayı itibariyle çalışmalarına başladı.

Açıköğretim Sistemi mezunu ve öğrencisi olan görme ve işitme engelli bireyleri hem sosyal hayatta daha aktif bireyler haline getirmek, hem de kampüs havasını solumalarına katkı sağlamak amacıyla kurulan topluluğa her geçen gün ilginin ve katılımcı sayısının arttığı gözlemlendi. Anadolu'nun her yöresinden bilinen türkülerden oluşacak olan bir repertuvar ile ilk konserine hazırlanan Topluluğun, mayıs ayı içerisinde dinleyiciler ile buluşması planlanıyor.

Açıköğretim Sisteminden sorumlu Rektör Yardımcı Prof. Dr. Yücel Güney, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Açıköğretim Sistemi Görme ve İşitme Engelliler Türk Halk Müziği Topluluğunun, Açıköğretim Sistemimiz içerisindeki öğrencilerimiz ve mezunlarımız ile aramızdaki bağları daha da güçlendireceğine, engelli öğrencilerimizi kampüs hayatına çekme konusunda katkı sağlayacağına ve en önemlisi engelli öğrencilerimizin kültür-sanat alanında etkin rol oynamalarını sağlayacağını düşünüyorum. Bu vesileyle yeni kurulan Açıköğretim Sistemi Görme ve İşitme Engelliler Türk Halk Müziği Topluluğunun hayırlı olmasını diliyor ve ilk konserlerini sabırsızlıkla beklediğimizi söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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