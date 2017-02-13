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Açıköğretim Sistemi’nin Ölçme Ve Değerlendirme Alanındaki Gelişmeleri Masaya Yatırıldı

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Açıköğretim Sistemi’nin Ölçme Ve Değerlendirme Alanındaki Gelişmeleri Masaya Yatırıldı
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Açıköğretim Sistemi'nde özellikle son 3 yıllık...

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Açıköğretim Sistemi'nde özellikle son 3 yıllık süreçte ölçme ve değerlendirme alanında yapılan değişikliklere ve gelişmelere yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, farklı illerden ve üniversitelerden gelen ölçme ve değerlendirme uzmanlarına kapılarını açtı. Açıköğretim Fakültesi Çok Amaçlı Salon'daki toplantıya, Rektör Gündoğan'ın yanı sıra Açıköğretim Sistemi'nden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel Güney, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Özcan ile Açıköğretim Fakültesi öğretim elemanları ve ölçme ve değerlendirme alanında uzman çok sayıda akademisyen katıldı.

Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Murat Akyıldız ile Yrd. Doç. Dr. Nejdet Karadağ'ın, Açıköğretim Sistemi içerisinde ölçme ve değerlendirme alanında son yıllarda yaşanan gelişmelere ilişkin gerçekleştirdikleri sunumla başlayan toplantı, iki bölüm hâlinde gerçekleştirildi. Toplantının ikinci bölümü ise farklı üniversitelerden gelen alanında uzman akademisyenlerin de katılımıyla sistemin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunulmasıyla devam etti.

"Açıköğretim Sistemi, Türkiye açısından önemli bir sistem"

Açıköğretim Sistemi'nin geliştirilmesine yönelik görüşlerin paylaşıldığı toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan, Açıköğretim Sistemi'nin Türkiye açısından önemli bir sistem olduğuna ve sistemde yaşanan gelişmelerin ve iyileştirmelerin de Türk Yükseköğretim Sistemi'ni yakından ilgilendirdiğine dikkat çekti. Açıköğretim Sistemi'nde, öğrencilere açıköğretimin sadece sınavdan ibaret bir sistem olmadığını ifade etmeye çalıştıklarını belirten Rektör Gündoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Öncelikle biz lisans ve ön lisans eğitimi veriyoruz. Ölçme ve değerlendirme dediğimiz şey ise sadece sistemin bir parçası. Dolayısıyla açıköğretim, bir sınavdan ibaret görülmemelidir. Özellikle son 3 yıldır Açıköğretim Sistemi'ndeki tüm hocalarımız var güçleriyle sistemin kalitesini iyileştirme konusunda çok ciddi çalışmalar yürütüyorlar. Çalışmalarımız tabi sadece kitapla da sınırlı değil. Açıköğretim Sistemi öyle bir noktaya geldi ki kitap dışında program çekimlerinden, animasyonlara ve sınav hazırlıklarına kadar farklı çalışmalar da gerçekleştiriyoruz."

"Temel amacımız öğrencilerimize iyi bir öğretim sistemi sunmak"

Bütün bu çalışmaların arkasında yatan asıl amacın "öğretmek" olduğunun altını çizen Prof. Dr. Naci Gündoğan, öğretmenin dışında öğrencinin aldığı bilgiyi ölçmenin ve bunu da bir sertifikasyona bağlamanın ise önemli bir aşama olduğunu dile getirdi. "Sınav sisteminde değişiklik yaparken bizim amacımız öğrenciye gerçek anlamda öğretim hizmeti vermek" diyen Gündoğan, konuyla ilgili görüşlerini şu şekilde aktardı:

"Açık uçlu soru zorlaştırıcı değil kolaylaştıran bir sistem"

"Hedeflerimizden biri de öğrencilere nitelikli soru vermekti. Açık uçlu soru tekniği de bunlardan birisi. Aslında açık uçlu soru sanıldığı gibi sınavı zorlaştırıcı değil, aksine kolaylaştıran bir sistem. Öğrenci çoktan seçmeli de ya doğru ya da yanlış cevap veriyor. Açık uçlu soru tekniğinde ise öğrenci soruyu bir yerinden yakaladığı takdirde soruyla ilgili puanlandırılabilecek. Kesinlikle temel amacımız, öğrencilerimize daha iyi bir öğretim sistemi sunmak. Tabi daha sonra da bunu ölçmek, ölçerken de adil, gerçekten öğrencinin ne bildiğini ölçebilecek bir sistemi yerleştirmek."

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