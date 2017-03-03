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Açıköğretimde Yüz Yüze Dersler Devam Ediyor

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Açıköğretimde Yüz Yüze Dersler Devam Ediyor
Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencilerine yönelik yüz yüze dersleri Bandırma'da da devam ediyor.

Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencilerine yönelik yüz yüze dersleri Bandırma'da da devam ediyor.

Açıköğretim öğrencilerinin özellikle zorlandıkları derslere yönelik yapılan yüz yüze dersler, öğrencilerin başarılarına büyük katkı sağlıyor. Bunun yanı sıra öğrenciler ders aldıkları üniversitenin kütüphane, sosyal faaliyetler, konferans, sempozyum gibi imkânlardan da faydalanabiliyor. Bu derslerde bir araya gelen açıköğretim öğrencileri üniversite ortamını yaşama imkânı elde ediyor.

Açıköğretim yüz yüze dersleri tüm iller ve Bandırma ile birlikte 9 ilçede olmak üzere toplam 96 merkezde yapılıyor. Ders yapılan ilçeler arasında başta Bandırma olmak üzere Alanya, Biga, Çorlu, Elbistan, Fethiye, İnegöl, İskenderun ve Polatlı bulunuyor. Bandırma'da yüz yüze dersler Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde yapılırken, yüz yüze öğretimi yapılan derslerin hangileri olacağına fakülte yönetim kurulları karar veriyor.

Telâfi dersleri yapılacak

Türkiye genelinde 16 Nisan tarihinde yapılacak referandum ve diğer resmi tatil günlerinde ders yapılamayacağından sınav öncesi telâfi derslerin olacağını belirten yetkililer, "Öğrenciler yüz yüze derslerin yapılacağı bina ve derslikleri, derslerin gün ve saatini, derslerin başlangıcından bir hafta önce bulundukları ildeki AÖF Bürosuna başvurarak veya www.anadolu.edu.tr adresinde bulunan "Yüz Yüze Öğretim Hizmetleri" bölümünü inceleyerek öğrenebilirler. Yüz yüze dersler resmi tatil günleri ve 16 Nisan (referandum) haricindea hafta sonu ve hafta içi akşamları olmak üzere ara vermeksizin sürmektedir. 16 Nisan ve 23 Nisanda yapılamayan dersler için sınav öncesinde telafi dersi yapılacak" dedi.

Öğrencilerin, yüz yüze derslere öğrenci kimliklerini göstererek ücretsiz katılabilecekleri ifade edildi.

Açıköğretimde Yüz Yüze Dersler Devam Ediyor

Açıköğretimde Yüz Yüze Dersler Devam Ediyor

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