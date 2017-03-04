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Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

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Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
Düzce'de 19 Kasım 2015 tarihinde ilk çağrıların alınmaya başlanması ile faaliyetine başlayan 112 Acil Çağrı Merkezinin, "Acil Çağrı Hizmetleri İl...

Düzce'de 19 Kasım 2015 tarihinde ilk çağrıların alınmaya başlanması ile faaliyetine başlayan 112 Acil Çağrı Merkezinin, "Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu" toplandı.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılan toplantı Vali Zülkif Dağlı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya ilgili kurum müdürleri katıldı.

Vali Zülkif Dağlı'nın açılışını yaptığı toplantı, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Gönül Günaydın Çabukoğlu'nun kurumların genel sayısal veriler ile yürütülen ve planlanan çalışmalar hakkında genel bilgileri içeren sunumuyla devam etti.

Sayısal verilere göre Düzce ili bazında orman teşkilatına, gelen çağrı sayısının bin 148 adet olduğu, gelen çağrıyı ortalama cevaplama süresinin 6 saniye ortalama konuşma süresinin ise 60 saniye olduğu bildirildi. Ayrıca, kurumların en yoğun olduğu zaman dilimleri verilerine göre orman teşkilatının gün içinde 15.00 ve 16.00 saatleri arasında yoğun çağrı aldığı anlaşıldı.

Toplantı Düzce Valisi Zülkif Dağlı'nın beraberindeki kurum yöneticileriyle birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü hizmet binasına taşınmakta olan Kent Güvenlik ve Yönetim Sisteminin çalışmalarını yerinde incelemesiyle sona erdi.

Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

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