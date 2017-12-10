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Acılı Aileye Taziye Ziyareti

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Acılı Aileye Taziye Ziyareti
Geçtiğimiz hafta Saruhanlı'nın Koldere Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Hüseyin Aydemir'in ailesine, Manisa Büyükşehir Belediyesi...

Geçtiğimiz hafta Saruhanlı'nın Koldere Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Hüseyin Aydemir'in ailesine, Manisa Büyükşehir Belediyesi yöneticileri taziye ziyaretinde bulundu.

Saruhanlı'nın Koldere Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Hüseyin Aydemir'in ailesine, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Gurup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen, Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Muzaffer Şaşmaz, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Erdinç Karaköse, İlçe Koordinasyon Şube Müdürü Ali Aybars Özbilgin, MHP İlçe Başkanı Baki Ulu, MHP Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman Kahramanlar taziye ziyaretinde bulundu. Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, baba Halil Aydemir'in acısını paylaşarak, başsağlığı ve sabır temennilerinde bulundu.

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