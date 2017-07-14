AÇILIŞ MAÇI ANKARAGÜCÜ İLE

Samsunspor Başkanvekili ve Basın Sözcüsü Rüştü Araboğlu ve Sportif Direktör Coşkun Zeren, sezon hazırlıklarından, transferlere, kamp döneminden hazırlık maçına kadar önemli açıklamalarda bulundu

ÖNEMLİ VE KÖKLÜ BİR TAKIM

Nuri Asan Tesisleri’nde gerçekleştirilen basında ilk söz alan Kulübün ikinci başkanı Rüştü Araboğlu, açılış maçı ile ilgili olarak gelişmeleri aktararak; “Sezon açılışı karşılaşmamız 29 Temmuz Cumartesi günü akşamı Ankaragücü ile Yeni 19 Mayıs Stadı’nda yapılacak. Ankaragücü önemli ve köklü bir geçmişe sahip kulüp. Bir gün öncesinden Samsun’a gelecek. Aynı gün ve aynı saatte Veteranlar ve şöhretler karması planlıyoruz. Samsunspor’lu eski futbolcular yer alacak. Sezon açılışımızı en güzel şekilde gerçekleştirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

AÇILIŞ ŞENLİKLİ OLACAK

Açılışta farklı organizasyonlarında yer alacağını aktaran Araboğlu, “Açılış nedeni ile ayrıca konser düzenlemeyi planlıyoruz. Konserle ilgili detaylar netleşince paylaşacağız. Sonrasında ise hava kararınca havai fişek gösterileri düzenlemeyi düşünüyoruz. Bu açılış programımıza eski başkanlarımız Türk Futbolunu yönetenler Bakanımız ve Samsunspor’a emeği geçmiş herkesi davet edeceğiz. Açılışla ilgili programımız bu şekilde olacak” dedi. Kombine biletler içinde açıklama yapan Araboğlu, stadyumda numaralama çalışmalarının devam ettiğini ve on güne kadar tamamlanacağını söyledi.



BU İŞİN PARDONU YOK

Kamp ve transferlerle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Sportif Direktör Coşkun Zeren, “Özellikle yabancı oyuncu transferi ile ilgili olarak çalışmalarımız sürüyor. Kulübün menfaatleri doğrultusunda ince eleyip sık dokuyoruz. Ayrıca yabancı oyuncu transferinin tamamlanması için çok detaylar var. Bu işin pardonu yok. Yanlış işler yapmak istemiyoruz. Birkaç günü daha gecikme olabilir fakat iyi oyuncuları kulübe kazandırmak istiyoruz. Yerli yada yabancı transferler bu kapıdan içeriye girmeden isim açıklamayı uygun bulmuyoruz. Kulüpten içeri girince ancak isim telaffuz edebiliriz” şeklinde konuştu.



EN AZ İKİSİ YETİŞECEK

İkinci kamp dönemi içinde açıklamalarda bulunan Zeren, “Erzurum’da gerçekleştirdiğimiz ilk etap kampımız sona erdi. Salı günü tesislerde toplanacak ve Olimpiyatların açılışına katılacağız. Bir gün Samsun’da kalacak ve sonrasında ise ikinci kamp dönemine başlayacağız. Yabancı transferlerinin en az ikisini ikinci etaba yetiştirmek istiyoruz. İkinci etap kamları ağırlık hazırlık maçları ile gerçekleşir. Bizde ikinci etap yerini bu doğrultuda seçeceğiz” dedi. Gökhan Karadeniz, transferi içinde açıklamalarda bulunan Zeren, “İlgilendiğimiz bir oyuncuydu, fakat bizim için ilgilendiğimiz yerde kaldı” ifadelerini kullandı.