Ada Express’i İçin Eylem Yaptılar

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) İstanbul 1 nolu Şubesine bağlı sendika üyeleri Ada Express'inin gardan kalkması için bir basın...

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) İstanbul 1 nolu Şubesine bağlı sendika üyeleri Ada Express'inin gardan kalkması için bir basın açıklaması yaptı.

BTS İstanbul 1 nolu Şubesine bağlı sendika üyeleri Ada Express'inin gardan kalkması Sakarya'da açıklama yapmak için Adapazarı'na geldi. Ada Express'ine binen üyeler Mithatpaşa garında indi. Burada yoğun güvenlik önlemi ile karşılan üyeler ile polis ekipleri ile kısa bir süre konuştu. Üyeler basın açıklaması yapmak için Adapazarı Gar meydanına geçti.

Burada bir açıklama yapan BTS İstanbul 1 nolu Şube Başkanı Ersin Albuz, "Büyükşehirler'de tren garları şehrin ortasındadır. Bütün trenler şehrin ortasına kadar gelir. Bu gelişmişliğin göstergesidir. 2013 yılında Adapazarı Express'i, Adapazarı Gar'a sokulmamaya başlandı. O Zamanın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı şimdiki Başbakanımız Binali Yıldırım Sakarya gar, gar olarak kalacaktır demişti. Biz başbakanımızın bu sözünün arkasında duracağına inanıyoruz. Biz istiyoruz ki Adapazarı Express'i , Adapazarı Gar'a kadar gelsin gelmelidir. Bütün Sakarya halkı bunu arzulamaktadır, bunu istemektedir. Biz istiyoruz ki İstanbul'dan kesintisiz olarak Adapazarı Express'i, gara kadar girmeli. Öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğu bu hatla gidip gelmektedir. Onun için Adapazarı gar, çok önemlidir ve direk Sakarya meydanına açılıyor. Bu büyük bir kazanım büyük bir nimettir. Biz Sakarya halkı için buradayız" dedi.

Basın açıklaması sonrası grup olaysız şekilde dağıldı.