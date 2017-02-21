Adaçayı Her Derde Deva Oluyor

Adaçayının antioksidanlardan ve önemli besin öğelerinden özellikle K vitamininden zengin olduğunu ifade eden Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım,...

Adaçayının antioksidanlardan ve önemli besin öğelerinden özellikle K vitamininden zengin olduğunu ifade eden Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, adaçayının her derde deva olduğunu da söyledi.

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, "Kanın pıhtılaşması için gerekli elzem bir vitamindir. Adaçayı inflamasyonlar, ağız ve boğaz enfeksiyonları, aşırı terleme, menopozla ilişkili sıcak basmaları, hazımsızlık, ateş ve sinir yorgunluklarında tedavide iyi bir içecektir. Emzirmeyi azaltmak veya durdurmak içinde kullanılmaktadır. Adaçayını hazırlamak basittir. 1 bardak kaynayan suya 1 çay kaşığı adaçayı ekleyin. Kapalı bir kapta 15-30 dk demleyin. Çayı kompres olarak kullanmayıp içecekseniz tadını arttırmak için biraz bal ekleyebilirsiniz" dedi.

Uzman Diyetisyen Yıldırım, sıcak ve soğuk adaçayının kullanım alanlarını şöyle sıraladı:

"Migren baş ağrıları için: Sıcak adaçayı içine bir bez batırın. Bunu alnınızın üzerine koyarak kompres yapın.

Mide krampları ve sindirim sistemi sorunları için: Sıcak adaçayı ile hazırlanmış kompresi karın bölgenize koyarak sindirim sorunlarından özellikle gaz oluşumundan kurtulabilirsiniz.

Soğuk algınlığı, grip, bronşit tedavisi için: Sıcak adaçayı tüketimi bronşit, soğuk algınlığı ve grip belirtilerini hafifletmeye yardımcıdır. Sadece balgam söktürücü olarak değil vücudu terlettiği için toksin atıcı faaliyet de gösterir. İstenirse bal ilavesi yapılabilir.

Sinüsleri ve akciğerleri temizlemek için: Adaçayının buharının solunması gerekir. Başınızla kase arasına havlu koyarak çıkan buharlardan maksimum düzeyde fayda sağlayabilirsiniz. Bir buharlaştırıcı içine filtre halinde adaçayı da konabilir veya sıcak bir banyo içine adaçayı serpiştirilebilir.

İshal tedavisinde: İshal tedavisinde soğuk adaçayı günde 2-4 bardak arasında önerilir.

Kesikler ve yaralar için: Soğuk adaçayı ile kesik ve yaralar üzerine kompres yapılarak rahatlama ve daha hızlı iyileşme sağlanabilir.

Ağız sağlığı için: Günde 3 kez soğuk adaçayı ile gargara yapıldığında diş eti iltihapları ve ağız yaraları için tedavi sağlar. 2.5 g kuru adaçayı 100 ml suda kullanılabilir.

Sıcak basmalarına karşı: 1 bardak sıcak suya 4 yemek kaşığı adaçayı ekleyip en az 4 saat demlemeye bırakın. Bir elekten geçirdikten sonra içine bal ve limon katılabilir ve soğuk olarak bir sıcak basma anının başlangıcında tüketilmelidir. 1 bardak adaçayı sıcak basmalarını 2 güne kadar önleyebilmektedir.

Beyin fonksiyonlarının geliştirilmesi: Daha iyi bir beyin fonksiyonu ve mükemmel bir hafıza arttırıcıdır. Çalışırken adaçayı yudumlamak sadece sizi sağlıklı tutmakla kalmayıp öğrendiklerinizi de korumaya yardımcıdır. Asetilkolin Alzheimer hastalığını önlemede ve tedavide gerekli bir bileşiktir. Beyindeki kimyasal bir habercidir. Alzheimer hastalığı olanlarda asetilkolin seviyeleri düşüktür. Adaçayı asetilkolini parçalayan enzimi yok eder. Taze adaçayı kağıt havlu içine sarılıp, plastik torba içine yerleştirildikten sonra buzdolabında birkaç gün boyunca saklanabilir. Kuru adaçayı da rutubetten uzak, serin ve karanlık bir yerde hava geçirmez bir şişede muhafaza edilmelidir. Doğru saklandığında kuru hali yaklaşık 6 ay durur."

Adaçayı kasılmalara neden olduğu için hamilelik sırasında tüketilmemesi gerektiğini kaydeden Uzman Diyetisyen Yıldırım, "Emziren kadınlarda sütün azalmasına neden olduğundan tercih etmemelidir. Çocuklar içinde tüketimi uygun değildir. Yüksek tansiyonu olanlarda kan basıncını arttırabilir. Diyabeti olan hastalarda kan şeker düşüklüklerine neden olabilir. Adaçayı uyku ve uyuşukluğa sebep olur. Sakinleştirici ilaç kullananlar beraberinde adaçayı da tüketirlerse çok fazla uyku hali oluşabilir" şeklinde konuştu.