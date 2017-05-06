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Adada Düğün İçin ‘1 Milyon Dolar’ Teklif

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Adada Düğün İçin ‘1 Milyon Dolar’ Teklif
Giresun'a gelen Arap gazeteci, televizyoncu ve sosyal medya fenomenleri Karadeniz'in yaşanabilir tek adası olan Giresun Adası ve kalesine hayran kaldı.

Giresun'a gelen Arap gazeteci, televizyoncu ve sosyal medya fenomenleri Karadeniz'in yaşanabilir tek adası olan Giresun Adası ve kalesine hayran kaldı. Bahreynli sosyal medya fenomeni Abdulaziz Humeyni "Eğer yetkililer destek verirse düğünümü burada yapmak istiyorum. Düğün için kendime 1 milyon dolar bütçe ayırdım" dedi.

Giresun Valiliği, Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği (GİRTAB), Türk Hava Yolları ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından Giresun ve Ordu'ya davet edilen yaklaşık 20 Arap gazeteci, televizyoncu ve sosyal medya fenomeni Karadeniz'in yaşanabilir tek adası olma özelliği taşıyan Giresun Adası ve Kaleyi gezerek tanıtım için fotoğraf ve videolar çekti.

Bahreyn'de ünlü sosyal medya fenomeni Abdulaziz Humeyni ilk defa Giresun'a geldiğini belirterek, "Daha önce Türkiye deyince akla İstanbul, Ankara geliyordu. İstanbul ve Ankara dışında farklı alternatifler varmış" dedi.

"Düğünümü Giresun Adası'nda yapmak istiyorum"

Ada'da kendisini çeken farklı bir şeyler olduğunu kaydeden Humeyni, eğer izin verildiği taktirde düğününü Giresun Adasında yapmak istediğini ifade etti.

Düğünü için kendisine 1 milyon dolar bütçe ayırdığını belirten Humeyni, "Ben Körfez ülkelerinde tanınan sosyal medya fenomenlerinden biriyim. İlk defa Giresun'a geliyorum. Giresun bölge olarak harika bir bölge. İlk defa gelmeme rağmen özellikle kale ve ada çok güzel. Adada farklı bir şeyler var. İlk defa gördüğüm şeyler ve ben çok etkilendim. Çok beğendim ve eğer yetkililer destek verirse ileriki dönemlerde düğünümü burada yapmak istiyorum. Şuan evlenmek için 1 milyon dolar bütçe ayırdım eğer olursa düğünümü bu ayırdığım bütçe ile burada yapmak istiyorum" şeklinde konuştu

"Giresun'a gelirken hiç düşünmediğim kadar bir doğa güzelliği gördüm" diyen Humeyni, "Ben ne kadar bir şey söylesem, güzelliğinden bahsetsem, övsem de herkes gelip kendi gözüyle görsün isterim bu doğa güzelliğini. Bundan sonra Giresun'da yine bizi farklı maceralar bekliyor, doğa bekliyor, yayla bekliyor ve şaleler bekliyor. Körfez'de Türkiye deyince sadece İstanbul deniliyordu ya da Ankara deniliyordu ama baktık ki İstanbul dışında farklı alternatifler varmış. Bize geldiklerinde dediler ki Trabzon, Uzungöl ya da Ayder ama biz ilk defa Giresun'a geliyoruz ki bence Giresun'un da artık fark yaratması gerekiyor. Burada çok güzel görülmesi gereken yerler var" diye konuştu.

Adada Düğün İçin ‘1 Milyon Dolar’ Teklif

Adada Düğün İçin ‘1 Milyon Dolar’ Teklif

Adada Düğün İçin ‘1 Milyon Dolar’ Teklif

Adada Düğün İçin ‘1 Milyon Dolar’ Teklif

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