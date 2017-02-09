Adak’tan Ayvacık Depremzedelerine Şefkat Eli

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir avuç gönüllü tarafından kurulan Ayvalık Doğal Afetler Arama Kurtarma ve İlk Yardım Derneği (ADAK) yaklaşık 10 günden...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir avuç gönüllü tarafından kurulan Ayvalık Doğal Afetler Arama Kurtarma ve İlk Yardım Derneği (ADAK) yaklaşık 10 günden bu yana irili ufaklı depremlerle sallanan Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki depremzedelerin yardımına koştu.

Rihter ölçeğine 5.3'lük depremin ardından harekete geçen ADAK üyeleri Ayvacık'ta Balıkesir AFAD ekipleriyle koordineli olarak afetzedelere yardımcı oluyor.

ADAK'ın tamamen gönüllü ekibinin hiçbir menfaat gözetmeksizin afetzedeler için geceli gündüzlü yaptığı çalışmalar ise Ayvacıklı afetzedeler tarafından büyük bir minnetle karşılandı.

Olumsuz hava koşullarına aldırış etmeden AFAD ekipleriyle birlikte afet bölgesinde insanüstü çalışmalar yapan ADAK ekiplerinin Ayvacık'taki özverili mücadelesinin takdire şayan olduğunu vurgulayan afetzedeler, güncel hayatta işini gücünü bir yana bırakarak kendilerini en kötü günlerinde yalnız bırakmayan Ayvalık ADAK'ın gönüllülerinin ödüllendirilmesini talep etti.