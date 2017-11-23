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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "15 Temmuz'dan sonra göreve başlayan hakim-savcı sayısı 4 bin 653. İhraç edilen kadar hakim-savcı göreve başlamış. Hakim-savcı...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "15 Temmuz'dan sonra göreve başlayan hakim-savcı sayısı 4 bin 653. İhraç edilen kadar hakim-savcı göreve başlamış. Hakim-savcı aday sayısı 3 bin 566" dedi.

Adalet Bakanı Gül, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe ve 2016 yılı Kesin Hesap Kanun Tasarısı ile Sayıştay Raporları görüşmelerine katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı. Gül, Türkiye'de 16 bin civarında hakim ve savcı olduğunu söyleyerek, bu hakim ve savcılardan yüzde 25'ninin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ terör örgütü mensubu olduğu için ihraç edildiğini kaydetti. Gül, şunları kaydetti:

"Türkiye'de belli kesimlerin yargıçların ya da yargının FETÖ'den himmet alacak şekilde bir sürecin olduğu, bunların bir kısmı kamuoyuna yansıyor. İfade edilen gerçek şu ki, Anayasa'ya cübbeyi giymiş ama cübbesinin içine bir doları saklamış bir zihniyet yargı içerisinde millete çok zulüm etti. Hrant Dink dosyasında, sansasyonel davalarda, Danıştay saldırısı davasıdır yargılamalardan Danıştay'a saldırısından tutun bunların yargılama sürecine kadar Türkiye'deki bir çok belli konuyla ilgili FETÖ'nün nasıl talimatlar verdiğini, nasıl şifreler, diziler üzerinden yargıya müdahale ettiğini, yargı üzerinde etki ettiği açıkça belli. Tüm bu müdahalelere karşı sessiz kalırken, bugün Türkiye'de yargı bağımsız ve tarafsız hale gelip, normalleşme sürecinde yargı mensuplarına karşı haksız eleştiri, saldırıyı kabul etmek mümkün değil."

FETÖ ile mücadeleye herkesin destek vermesi gerektiğini kaydeden Bakan Gül, "Türk yargısı Anayasa kanun vicdanından başka bir yerden emir almadan karar verme noktasındadır. İçerdeki FETÖ temsilcilerini, mensuplarını ihraç ettiği için. Türk yargı mensuplarının hepsi namusludur, onurludur, hepsi anayasaya, hukuka, kanuna, vicdani kanaatiyle bağımsızca ve tarafsızca karar veren onurlu yargı mensuplarıdır" ifadelerini kullandı.

Bakan Gül, OHAL Komisyonu'na ilişkin soruya, "OHAL Komisyonu karar verecek. OHAL Komisyonu Adalet Bakanlığına bağlı değil. OHAL Komisyonu'nun verdiği kararlar yargıya gidecektir" karşılığını verdi.

15 Temmuz'dan sonra göreve başlayan hakim-savcı sayısına ilişkin soru üzerine Gül, "15 Temmuz'dan sonra göreve başlayan hakim-savcı sayısı 4 bin 653. İhraç edilen kadar hakim-savcı göreve başlamış. Hakim-savcı aday sayısı 3 bin 566. Mülakatları sonuçları açıklanmış, atamaları devam eden hakim-savcı sayısı bin 871. 24 Aralık'ta alınması planlanan hakim-savcı sayısı bin 500" diye konuştu.

Rıza Sarraf dosyasına ilişkin iki adet nota gönderilmesi ile ilgili Gül, "Notalar Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla verilir. Herhalde vatandaşın nerede olduğuna yönelik bir soruydu. Gülen hakkında niye vermediniz? Nota dediğiniz şey melodi notası veya başka bir şey değil. İade talebi de Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla verilmiştir" değerlendirmesini yaptı.

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