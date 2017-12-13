Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: "Trump’ın Kararını Asla Tanımıyoruz"

Gaziantep'teki GAPSHOES fuar açılışında konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ABD'nin Kudüs açıklamasıyla ilgili olarak, "Alınan karar bizim için...

Gaziantep'teki GAPSHOES fuar açılışında konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ABD'nin Kudüs açıklamasıyla ilgili olarak, "Alınan karar bizim için geçerli değildir, Trump'un kararını asla tanımıyoruz" dedi.

Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen 26. Uluslararası Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi Yaz Fuarı'nın (GAPSHOES) açılışını yapan Bakan Gül, fuarın önemine dikkat çekerek konuşmasına başladı. Markalaşmanın önemine vurgu yapan Gül, "Gaziantep üretimde lokomotif olan bir şehirdir. 300 firma 800 markanın ürünlerini sergilediği çapta bir fuar Gaziantep için çok önemli bir durumdur. Gaziantep'in bu fuara ev sahipliği yapması da ayrı bir durum" dedi.

Bakan Gül, konuşmasında Gaziantep'in Türkiye ekonomisindeki önemine de değinerek, bölgedeki iş adamlarına vurgu yaptı. Gül, "Gaziantep çok bereketli bir toprak. Yatırımcıların Gaziantep'te ticarette çok hayırlı ve bereketli sonuçlar alacaklarını biliyoruz. Geçtiğimiz yıl ülkemizde yaşanan darbe girişimi ve diğer terör olayları gibi olumsuz durumlara rağmen ülkemiz yüzde 11'in üzerinde büyüme kaydetmiştir. Biz bu konuda Gaziantep'e her türlü desteği vermeye hazırız. Bu fuarın düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Hükümetimiz Gaziantepli iş adamlarımızın Suriye ve Irakla ilgili krizlerden zarar görmemesi için çok çaba sarf etti" şeklinde konuştu.

Gül, 26'ncısı düzenlenen fuarın büyük bir gururla hayata geçirildiğini, adeta fuar sayesinde bir ömrün tüketildiğini aktardı. Üretimde lokomotif olan Gaziantep'teki fuarda 800 firmanın ürünlerini sergileyeceğini anlatan Gül, şu an ülkenin en büyük 2'incisi konumunda bulunan fuarı zirveye taşımak için ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını kaydetti. Gül, bir dizide, ekonominin daha da güçlendirileceğine ilişkin bir bölümün yayınlanacağını ifade ederek, Türkiye'nin de böyle bir ekonomik kalkınmayı benimsediğini dile getirdi.

"Markalaşmada önemli mesafeler kat edildi"

Markalaşma konusunda önemli mesafeler kaydedebileceğini belirten Gül, "Bize ne düşüyorsa bunun için yapmaya hazırız. Birleşerek markalar oluşturalım. Güzel bir üretim alt yapısı oluşturuluyor. Ayakkabıcıların yanı sıra diğer sektörlerde de benzer çalışmalar var. Ayakkabı üretiminde bu alt yapı da inşallah bize bir örnek olur. Gaziantep'te veya Gaziantep ile iş yapanlar hiç pişman olmamıştır.Ticareti merkeze olarak bu kentte kazançlı işler yapılmıştır" dedi.

"Türkiye'nin nasıl bir sıçrama yaptığına güzel bir örnektir"

2017 yılının 3. çeyreğinde sağlanan büyümeyi "Türkiye'nin nasıl bir sıçrama yaptığına güzel bir örnektir" diyerek yorumlayan Gül, şöyle konuştu:

"Geçen sene darbe girişimine rağmen, FETÖ'cülerin işgal girişimine rağmen küllerinden doğan bir millet 11'in üzerinde büyüme kaydetmiştir. Tüm dünya ne kriziyle uğraşırsa uğraşsın, Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle kimse Türkiye Cumhuriyeti'ne asla diz çöktüremeyecektir. Dünya 3,2-3,6 ile büyürken bizim insanımıza, insanımızın da hükümetimize duyduğu güvenin örneğidir. Türkiye'nin ilk bin ihracatçı firması arasında Gaziantep'ten 73 firma bulunuyor. Geçen sene 6,6 milyar dolara ulaşan bir ihracatçımız var. Bunun da en büyük nedeni istikrarlı bir yönetim ve çalışkan üretken bir müteşebbis bir ruhtur."

Suriye'den gelen misafirlerin, tasarıma önemli katkılar sağladığını anlatan Gül, "Türkiye ne zaman bir mazluma kucak açtıysa birileri para boşa gitti diye baktı. Ama görünüyor ki boşa gitmedi. Türkiye bölgede ve dünyada liderliğini sürdürme konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Umuyoruz duamız şu ki Suriyeli kardeşlerimiz de bir an önce kendi ülkelerine dönüp ticaretlerini yapacaktır. Gaziantep'e de katkıları çok olacak. Oradan mal alınacak oraya mal satılacak. Gaziantepli iş adamlarımızın da Irak'taki referandum sürecinden zarar görmemesi için çok çaba sarf etti hükümetimiz. Bu sayede bırakın zarar görmeyi krizden fırsat doğacak gelişmeler de oldu" diye konuştu

"Trump'ın kararını asla tanımıyoruz"

Bakan Gül, ABD Başkanı Donald Trump'un Kudüs kararına tepki göstererek, "Dünya insan hakları ihlali anlamında tarihe geçecek çok büyük bir hukuk dışı karar alınmıştır. Bütün dinler için kutsal olan bir mekandır. Kudüs bizim için bir ilk kıble olarak her zaman kıyamete kadar vazgeçilmez bir sevda olarak kalacaktır. Alınan kara bizim için geçerli değildir, Trump'un kararını asla tanımıyoruz. Kararın hiçbir hükmü yoktur. Kudüs ile ilgili mücadelemizi her zaman devam ettireceğiz. Dünyada Kudüs için mazlumlar için sesini yükselten bir ülke var o da Türkiye, bu sesin kısılmasını istiyorlar. ABD daima haydutların işgalcilerin yanında olmuştur" dedi.

FETÖ üyesinin tanık olarak dinlenmesi

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, New York'ta tutuklu bulunan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı davada Fetullahçı terör örgütü (FETÖ) mensubu firari eski Komiser Yardımcısı Hüseyin Korkmaz'ın tanıklık yapması ile ilgili olarak, "O davada tanıklık yapan bir FETÖ terör örgütü üyesini ABD tanık olarak dinliyor. Orada yürütülen mahkemenin hiçbir sürecini hukuki bulmuyoruz. Bu senin teröristin al bunu yargıla dersin, Türkiye'de alır yargılar. Türkiye sokakta kurulmuş ve çelmelerle düşecek bir devlet değildir" dedi.

ABD'nin YPG'ye silah desteği

Bakan Gül, ABD'nin YPG'ye silah desteği konusuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

"Yanı başımızda terör devleti kurulmak istenirken tırlarla silah taşıyan bir ABD görüyoruz. Türkiye'ye karşı hiç bir hukuki dayanağı olamayan bir kumpas davasında firari olarak aradığımız FETÖ sanığını çıkarıp tanık yapıyorlar. Bu utanç çok büyüktür. Dost müttefik dediğiniz bir ülkenin aradığıyla nasıl işbirliği yaparsınız. Orada yürütülen mahkemenin hiç bir sürecini hukuki bulmuyoruz. Sen Türk mahkemelerinin aradığı bir teröristi alıp kullanamazsın. Bu senin aradığın bir teröristmiş al bunu yargıla dersin Türkiye'de alır yargılar. 10 bin kilometre öteden bu örgütleri maşa olarak kullananlar, o maşa kadar kukla da kuklacı da birdir. Orada kurgu mahkemelerine kuklayı götüren kuklacı da birdir. Yanı başımızda terör örgütleriyle iş birliği yapıyorsunuz. Sen teröristleri alıp maaşa bağlıyorsunuz. Zaten onların koynundan hiç Türk Lirası çıkmıyor. Türkiye, çelme takmak isteyenlerin çelmesiyle düşecek bir ülke değildir."