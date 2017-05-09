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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Abd’li Mevkidaşı Jeff Sessions İle Görüştü. Görüşme 45 Dakika Sürdü.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Abd’li Mevkidaşı Jeff Sessions İle Görüştü. Görüşme 45 Dakika Sürdü.
IHAAW001756-SIY/09-05-2017 - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD'li mevkidaşı Jeff Sessions ile görüştü.

IHAAW001756-SIY/09-05-2017 - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD'li mevkidaşı Jeff Sessions ile görüştü. Görüşme 45 dakika sürdü. 09.05.2017 00:17:56 TSI NNNN

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