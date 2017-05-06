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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Abd’li Mevkidaşıyla 8 Mayıs Pazartesi Günü Fetö Elebaşı Fetullah Gülen’in İadesiyle İlgili Görüşecek.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Abd’li Mevkidaşıyla 8 Mayıs Pazartesi Günü Fetö Elebaşı Fetullah Gülen’in İadesiyle İlgili Görüşecek.
IHAAW110031-SIY/06-05-2017 - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD'li mevkidaşıyla 8 Mayıs Pazartesi günü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesiyle ilgili...

IHAAW110031-SIY/06-05-2017 - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD'li mevkidaşıyla 8 Mayıs Pazartesi günü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesiyle ilgili görüşecek. 06.05.2017 11:00:31 TSI NNNN

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