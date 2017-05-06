IHAAW110031-SIY/06-05-2017 - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD'li mevkidaşıyla 8 Mayıs Pazartesi günü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesiyle ilgili görüşecek. 06.05.2017 11:00:31 TSI NNNN
- BIST 93.928
- Altın 140,116
- Dolar 3,5441
- Euro 3,8951
- Samsun 17 °C
- İstanbul 14 °C
- Ankara 16 °C
- İzmir 22 °C
- Ordu 14 °C
- Sinop 11 °C
- Giresun 14 °C
- Amasya 19 °C
- Rize 15 °C
- Trabzon 13 °C
- Asansörlerin Güvenlik Standartları 1 Eylül’de Değişiyor
- 79 Yaşındaki Adam Tartıştığı Yeğenini Öldürdü
- Güzelorduspor Şampiyonluk Yemeğinde Buluştu
- “Genç Kalem” Kitabının Gelirini Üniversite’ye Bağışlayacak
- Üniversite Öğrencileri Minik Öğrenciler İçin ‘Aktivite Sınıfı’ Kurdu
- Elazığ’da Türk Halk Müziği Konseri
- Eğlence Mekanında Silah Ve Silahlara Ait Mermiler Ele Geçirildi
- Park İçerisinde “İş Saglığı Ve Güvenliği” Temalı Çalışma Yapıldı
- Mhp İlçe Yönetiminden Malkara Kaymakamı Erkan Karahan’a Ziyaret
- Bakan Çelik: “Bakanlığın Ar-ge Merkezlerini Özel Sektörün Kullanımına Açtık”
- Otomobil Fiyatına Papağan
- Kmü’de Kitap Okuma Etkinliği
- Adada Düğün İçin ‘1 Milyon Dolar’ Teklif
- Ödüllü Kaval Ustasının Ünü Sınırları Aştı
- 9. Kitap Fuarı Öncesinde Pazar Günü Kitap İçin Koşu Düzenlenecek
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Abd’li Mevkidaşıyla 8 Mayıs Pazartesi Günü Fetö Elebaşı Fetullah Gülen’in İadesiyle İlgili Görüşecek.
IHAAW110031-SIY/06-05-2017 - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD'li mevkidaşıyla 8 Mayıs Pazartesi günü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesiyle ilgili...
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Abd’li Mevkidaşıyla 8 Mayıs Pazartesi Günü Fetö Elebaşı Fetullah Gülen’in İadesiyle İlgili Görüşecek.IHAAW110031-SIY/06-05-2017 - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD'li mevkidaşıyla 8 Mayıs Pazartesi günü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesiyle ilgili...
Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Onların Tek Suçu Eşitlik Ve Adalet Peşinde Koşmaktı"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Onların tek suçu eşitlik ve adalet peşinde koşmaktı. Deniz, Hüseyin ve Yusuf'un cesareti tüm yurtsever gençlerimize...
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu’dan Küresel Terör UyarısıCumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, terörün küresel barışa kast eden yapısına vurgu yaparak, "Ankara ne kadar güvenli ise Moskova da Washington...
Hsyk Kararları Resmi Gazete’de YayımlandıHakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Kurulu'nun 2017/682 sayılı kararıyla Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)...
Tbmm Başkan Vekili Aydın Ve Milletvekilleri Vatandaşlarla Bir Araya GeldiTBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın ve Adıyaman Milletvekilleri, AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığınca düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya...
- Asansörlerin Güvenlik Standartları 1 Eylül’de Değişiyor
- Üniversite Öğrencileri Minik Öğrenciler İçin ‘Aktivite Sınıfı’ Kurdu
- Otomobil Fiyatına Papağan
- Adada Düğün İçin ‘1 Milyon Dolar’ Teklif
- Burhaniye’ De Hıdrellez Kutlamaları
- 3.uluslararası Antalya Yörük Festivali Başladı
- Kırmızı Işıkta Uzuneşek Oyunu
- Anne-babalar Bu Kez Sınava Tabi Tutuldular
- (Özel Haber) 59 Yıldır Ağzında Gülle Dolaşıyor
- Hakkarili Dağcılar Sümbül Dağı’na Tırmanış İçin Hazırlanıyor
- Samsun’da Mahrem İmam Operasyonuna 22 Tutuklama
- Terörden Temizlenen Yaylada Piknik Keyfi
- Edirne İçin ‘Babafingo’ Vakti
- Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu’dan Küresel Terör Uyarısı
- Asayiş Uygulamasını Çekirdek Ve Dondurma Yiyerek İzlediler
- İzmir’de Karnaval Gibi Hıdırellez Kutlaması
- Üniversite Şenliğinde Görünmez Kaza; 40 Kişinin İçinde Bulunduğu Ranger Alev Aldı
- Bakan Tüfenkci Ak Parti Teşkilatı İle Buluştu
- Thy, Kabinde Ücretsiz Laptop Uygulamasını Yarın Başlatıyor
- Sağlık Bakanı Akdağ İstanbul İl Değerlendirme Toplantısı’na Katıldı
1/20
- KARADENİZ'İN BAHARI FOTOĞRAFLARDA
- RENKLİ 1 MAYIS GÖRÜNTÜLERİ
- HACIOĞLU VE ŞAHİN AİLELERİNİN MUTLU GÜNÜ
- Turizm Haftası'nda Aşcı Ailesi'ni takdir ettiler
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.