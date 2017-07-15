IHAAW170439-SIY/15-07-2017 - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, FETÖ bilançosunu açıkladı. Bozdağ, "168 bin 797 kişi hakkında işlem yapıldı. 50 bin 425 kişi tutuklandı" dedi. 15.07.2017 17:04:39 TSI NNNN
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Fetö Bilançosunu Açıkladı. Bozdağ, "168 Bin 797 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı. 50 Bin 425 Kişi Tutuklandı" Dedi.
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