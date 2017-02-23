Adalet Bakanı Bozdağ: “Fetullah Gülen Kanada’ya Kaçabilir”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in Kanada'ya kaçacağı iddialarıyla ilgili, "Şu anda Kanada'nın...

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in Kanada'ya kaçacağı iddialarıyla ilgili, "Şu anda Kanada'nın hukuki statüsü biraz farklı ve Türkiye ile Kanada arasında bu anlamda bir anlaşma da yok. O yüzden orayı daha fazla tercih ediyorlar" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, özel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalarda, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Kanada'ya kaçabileceği iddialarını değerlendirdi. Gülen'in pek çok ülke ile temas halinde olduğunu kaydeden Bozdağ, "Şu anda Kanada'nın hukuki statüsü biraz farklı ve Türkiye ile Kanada arasında bu anlamda bir anlaşma da yok. O yüzden orayı biraz daha tercih ediyorlar. Şu anda bunlar istihbarat. Başka ülkelerde de bir arayış var. Mısır ile ilgili bir arayışları var, Mısır yönetimi ile temas kurmak için baya bir gayret içerisine girdiler. Hala da o arayışlarını sürdürüyorlar. Öte yandan başka ülkeler var. Güney Afrika, Brezilya var. Bunlarla ilgili de arayışlar var" şeklinde konuştu.

"ABD'nin iade etme ihtimalini onlar bir yerde tutuyorlar"

Gülen'in başka ülkelere de kaçma ihtimalinin bulunduğunu ABD yönetimine ilettiklerini kaydeden Bozdağ, "Şu ana kadar bize gelen istihbaratlar içerisinde Kanada daha öne çıkıyor. İstihbaratın aktardığına göre; çok büyük bir yer satın almışlar. Biz bu bilgileri de ABD Adalet Bakanlığı'na ilettik. Uzun zamandır bir arayış var buralarla ilgili. Çünkü ABD'nin iade etme ihtimalini onlar bir yerde tutuyorlar. Böyle bir şey gerçekleşirse ona karşı Trump'ın başkan seçilmesinden sonra bu konudaki arayışlarını daha da arttırdılar, çalışmalarını daha da hızlandırdılar" açıklamalarında bulundu.

Bakan Bozdağ, FETÖ'nün Kanada'da satın aldığı araziyle ilgili soru üzerine, "Arazi yeni alınmış. Kimler olduğu de belli. İsimleri burada paylaşmam, istihbari bilgi bunlar sonuçta. Türk vatandaşları ama burada bir isim vermeyi doğru görmüyorum" cevabını verdi.