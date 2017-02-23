  • BIST 89.138
  • Altın 143,265
  • Dolar 3,5626
  • Euro 3,7711
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 11 °C

Adalet Bakanı Bozdağ: “Fetullah Gülen Kanada’ya Kaçabilir”

» »
Adalet Bakanı Bozdağ: “Fetullah Gülen Kanada’ya Kaçabilir”
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in Kanada'ya kaçacağı iddialarıyla ilgili, "Şu anda Kanada'nın...

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in Kanada'ya kaçacağı iddialarıyla ilgili, "Şu anda Kanada'nın hukuki statüsü biraz farklı ve Türkiye ile Kanada arasında bu anlamda bir anlaşma da yok. O yüzden orayı daha fazla tercih ediyorlar" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, özel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalarda, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Kanada'ya kaçabileceği iddialarını değerlendirdi. Gülen'in pek çok ülke ile temas halinde olduğunu kaydeden Bozdağ, "Şu anda Kanada'nın hukuki statüsü biraz farklı ve Türkiye ile Kanada arasında bu anlamda bir anlaşma da yok. O yüzden orayı biraz daha tercih ediyorlar. Şu anda bunlar istihbarat. Başka ülkelerde de bir arayış var. Mısır ile ilgili bir arayışları var, Mısır yönetimi ile temas kurmak için baya bir gayret içerisine girdiler. Hala da o arayışlarını sürdürüyorlar. Öte yandan başka ülkeler var. Güney Afrika, Brezilya var. Bunlarla ilgili de arayışlar var" şeklinde konuştu.

"ABD'nin iade etme ihtimalini onlar bir yerde tutuyorlar"

Gülen'in başka ülkelere de kaçma ihtimalinin bulunduğunu ABD yönetimine ilettiklerini kaydeden Bozdağ, "Şu ana kadar bize gelen istihbaratlar içerisinde Kanada daha öne çıkıyor. İstihbaratın aktardığına göre; çok büyük bir yer satın almışlar. Biz bu bilgileri de ABD Adalet Bakanlığı'na ilettik. Uzun zamandır bir arayış var buralarla ilgili. Çünkü ABD'nin iade etme ihtimalini onlar bir yerde tutuyorlar. Böyle bir şey gerçekleşirse ona karşı Trump'ın başkan seçilmesinden sonra bu konudaki arayışlarını daha da arttırdılar, çalışmalarını daha da hızlandırdılar" açıklamalarında bulundu.

Bakan Bozdağ, FETÖ'nün Kanada'da satın aldığı araziyle ilgili soru üzerine, "Arazi yeni alınmış. Kimler olduğu de belli. İsimleri burada paylaşmam, istihbari bilgi bunlar sonuçta. Türk vatandaşları ama burada bir isim vermeyi doğru görmüyorum" cevabını verdi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Işık: “Türkiye’de Parlamenter Sistemi Tıkayan Chp’dir”23 Şubat 2017 Perşembe 20:03
  • Ak Parti’li Şamil Tayyar: “Birçok İlde Fetö Borsası Kuruldu”23 Şubat 2017 Perşembe 18:28
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım’ı Kabul Etti23 Şubat 2017 Perşembe 18:03
  • Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum:23 Şubat 2017 Perşembe 17:43
  • Ulaştırma Bakanı Arslan, Çanakkale Köprüsü’nün Çalışmalarını İnceledi23 Şubat 2017 Perşembe 17:38
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan 6772 Sayılı Kanun’u Onayladı23 Şubat 2017 Perşembe 16:33
  • Başbakan Yıldırım, Mit Müsteşarı Hakan Fidan’ı Kabul Etti23 Şubat 2017 Perşembe 16:33
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orgeneral Akar’ı Kabul Etti23 Şubat 2017 Perşembe 16:28
  • Bakan Soylu’ya Büyük İlgi23 Şubat 2017 Perşembe 16:24
  • Avrupa Parlamentosu (Ap) Türkiye Raportörü Kati Piri, "Referandumda Sandıktan ’Evet’ Oyu Çıkarsa O Zaman Ab Bu Durumu Kopenhag Kriterleri Açısından, Yani Bu Yeni Yönetim Tarzının Kopenhag Kriterleri Açısından Uygunluğun23 Şubat 2017 Perşembe 16:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti