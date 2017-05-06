Adalet Bakanı Bozdağ’da Fetö İle İlgili Son Rakamları Açıkladı. 149 Bin 833 Supheli Hakkında İslem Yapıldı.bunlardan 48 Bin 636 Supheli Tutuklandı. 166 General, 6810 Albay Ve Alt Rutbelerde Tutuklu Bulunuyor.

IHAAW133620-ASA/06-05-2017 - Adalet Bakanı Bozdağ'da FETÖ ile ilgili son rakamları açıkladı.

IHAAW133620-ASA/06-05-2017 - Adalet Bakanı Bozdağ'da FETÖ ile ilgili son rakamları açıkladı. 149 bin 833 supheli hakkında islem yapıldı.Bunlardan 48 bin 636 supheli tutuklandı. 166 General, 6810 Albay ve alt rutbelerde tutuklu bulunuyor. 06.05.2017 13:36:20 TSI NNNN