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Adalet Bakanı Bozdağ’dan “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” Yorumu

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Adalet Bakanı Bozdağ’dan “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” Yorumu
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde TBMM'ye seçim kararı alarak cumhurbaşkanı seçimini yenileme yetkisi verilerek TBMM...

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde TBMM'ye seçim kararı alarak cumhurbaşkanı seçimini yenileme yetkisi verilerek TBMM güçlendirilmiştir. TBMM'nin Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanının TBMM seçimini yenilemesi halinde kendi seçimlerinin de yenilenmesi, yetkinin keyfi kullanımını önler" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine dair açıklamalarda bulundu. Yeni kurulacak sistemle birlikte TBMM'ye birçok yetkinin verildiğini kaydeden Bozdağ, "Anayasa madde 116'ya göre Cumhurbaşkanı, belli şartların varlığı halinde TBMM seçimlerini yenileyebilir. Nitekim 7 Haziran 2015 seçimini yeniledi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, Cumhurbaşkanının TBMM seçimini yenilemesi halinde kendi seçimini de yenilemesi kuralı ilk defa konuyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde TBMM'nin seçim kararı alarak Cumhurbaşkanı seçiminin yenilemesi kuralı ilk defa anayasaya konuyor. Bunun anlamı şu; TBMM seçim kararı alarak Cumhurbaşkanının görevini sonlandırabilecektir. Böylelikle görev süresini de kısaltacaktır" ifadelerini kullandı.

"TBMM'nin Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanının TBMM seçimini yenilemesi halinde kendi seçimlerinin de yenilenmesi, yetkinin keyfi kullanımını önler"

TBMM'nin Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanının da TBMM seçimlerini yenileyebilmesiyle yetkinin keyfi kullanımının önleneceğini ifade eden Bozdağ, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, TBMM'ye seçim kararı alarak Cumhurbaşkanı seçimini yenileme yetkisi verilerek TBMM güçlendirilmiştir. Ayrıca Cumhurbaşkanının TBMM seçimini yenilemesi halinde kendi seçiminin de yenilenmesi kuralı konarak da TBMM güçlendirilmiştir. TBMM'nin Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanının TBMM seçimini yenilemesi halinde kendi seçimlerinin de yenilenmesi, yetkinin keyfi kullanımını önler."

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