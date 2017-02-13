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Adalet Bakanlığından ’Özel Yaşam’ Açıklaması

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Adalet Bakanlığından ’Özel Yaşam’ Açıklaması
Adalet Bakanlığı, Ceza İnfaz Kurumlarında tutuklu ve hükümlülerin özel yaşam alanlarını gören kameralar bulunmadığını açıkladı.

Adalet Bakanlığı, Ceza İnfaz Kurumlarında tutuklu ve hükümlülerin özel yaşam alanlarını gören kameralar bulunmadığını açıkladı.

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bir süredir Elazığ T Tipi Ceza İnfaz Kurumunun da içerisinde bulunduğu özellikle terör suçundan tutuklu ve hükümlülerin kaldıkları ceza infaz kurumlarında kadın tutuklu ve hükümlülerin özel yaşam alanlarını gören kameraların bulunduğu şeklinde haberler yapılmaktadır. Bu haberler Ceza İnfaz Kurumunda bulunan terör örgütlerine hareket sahası kazandırmak ve faaliyetlerini serbest bir şekilde yapma imkanı sağlamak için özel olarak hazırlanmış, aynı kaynaktan üretilen ve bu örgütlere moral, motivasyon ve aynı zamanda destek sağlamaya yönelik haberler olup, Ceza İnfaz Kurumlarında gerek erkek, gerekse kadın tutuklu ve hükümlülerin hiçbir şekilde özel yaşam alanlarını gören kameralar bulunmamaktadır. Havalandırma bahçelerinde ve ortak kullanım alanlarında bulunan kameralar özel alanları görmemektedir. Bir yandan işkence iddialarında bulunulurken, bir yandan da kişilerin kendi güvenliklerini de sağlamaya yönelik kameralardan rahatsızlık duyulması ve asılsız iddialara konu yapılması dikkat çeken çelişki ve garabettir. Bu nedenle akıl ve ahlak dışı masa başında üretilen yalan haberlerin amacı ve kimlere hizmet ettiği gayet iyi bilinmektedir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür haber ve paylaşımlar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Ceza İnfaz Kurumlarımızda insan hak ve onuru ile bağdaşmayacak hiçbir uygulamaya kurumsal olarak izin verilmesi söz konusu değildir" denildi.

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