ADALET YERİNİ BULDU

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, (PFDK) Samsunspor ile Mersin İdmanyurdu arasında oynanan mücadelede yaşanan olaylar sonrasında Kırmızı-Beyazlı ekibin cezasını açıkladı

KARTLAR BLOKE EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Mersin İdmanyurdu maçında çıkan olaylardan dolayı Samsunspor'un cezasını açıkladı. Kurul, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı 'ihtar cezası' verilmesine, FDT'nin 53/3. ve 53/4. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton alt tribünü A, B, C, D, E, F, üst tribün A, B, C, D, E, F, G, H, VİP Çift A, VİP Çift B bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verdi.

ZEREN'E 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ

PFDK ayrıca aynı müsabakada Samsunspor Kulübü, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 37.500. TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Samsunspor Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 18.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, Samsunspor Sportif Direktörü Deniz Coşkun Zeren'in, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 60 gün hak mahrumiyeti ve 30.000. TL para cezası ile cezalandırılmasına, karar verdi.