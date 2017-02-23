  • BIST 89.138
  • Altın 143,168
  • Dolar 3,5626
  • Euro 3,7711
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 8 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 10 °C

ADALET YERİNİ BULDU

»
ADALET YERİNİ BULDU
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, (PFDK) Samsunspor ile Mersin İdmanyurdu arasında oynanan mücadelede yaşanan olaylar sonrasında Kırmızı-Beyazlı ekibin cezasını açıkladı

KARTLAR BLOKE EDİLDİ
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Mersin İdmanyurdu maçında çıkan olaylardan dolayı Samsunspor'un cezasını açıkladı. Kurul, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı 'ihtar cezası' verilmesine, FDT'nin 53/3. ve 53/4. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton alt tribünü A, B, C, D, E, F, üst tribün A, B, C, D, E, F, G, H, VİP Çift A, VİP Çift B bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verdi. 

ZEREN'E 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
PFDK ayrıca aynı müsabakada Samsunspor Kulübü, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 37.500. TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Samsunspor Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 18.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, Samsunspor Sportif Direktörü Deniz Coşkun Zeren'in, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 60 gün hak mahrumiyeti ve 30.000. TL para cezası ile cezalandırılmasına, karar verdi. 

 

 

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LADİK DERBİYE BİLENİYOR23 Şubat 2017 Perşembe 05:12
  • KÜÇÜKLERDE ŞAMPİYON BELİRLENDİ23 Şubat 2017 Perşembe 04:52
  • KIZLARDA FİNALİSTLER BELİRLENDİ23 Şubat 2017 Perşembe 03:52
  • BİLGİCİ: 'KAZANMAK ZORUNDAYIZ'23 Şubat 2017 Perşembe 03:25
  • ZİRVENİN HAKİMİ SAMSUN METRO VETERANLAR22 Şubat 2017 Çarşamba 19:30
  • ÖZKÖYLÜ'YE TATLI İKRAMI22 Şubat 2017 Çarşamba 18:55
  • ŞAMPİYONAYA CANİK DAMGASI22 Şubat 2017 Çarşamba 18:28
  • Çarşamba'dan 3 boksör Milli Takım Kampı'nda22 Şubat 2017 Çarşamba 18:19
  • Abdülkerim: 'Ligi rahat tamamlarız'22 Şubat 2017 Çarşamba 18:10
  • FUTSAL’DA YARI FİNAL ZAMANI22 Şubat 2017 Çarşamba 09:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti