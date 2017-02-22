ADALETSİZLİĞİ KANITLANDI Tolga Özkalfa’ya kırık not : 7.9

​Samsunspor’un Mersin İdmanyurdu maçını yöneten Tolga Özkalfa’ya kötü bir yönetim gösterdiği ve ceza alması gerektiği yönünde 7.9 not verildi. Bu nota göre Özkalfa’nın uzun bir süre maç yönetemeyeceği belirtildi

TFF 1’nci Ligin 21’nci haftasında Samsunspor’un Mersin İdmanyurdu’nu konuk ettiği ve 1-1 sona eren maçın hakem notu belli oldu. Maçın 18’nci dakikasında N’Diaye’nin ceza sahası dışında Güven’e yaptığı hareketi önce serbest vuruş olarak veren ardından kararını penaltı olarak değiştiren Özkalfa’nın karşılaşma boyunca verdiği veya veremediği kararlar gözlemcinin raporunda yer aldı. Bu pozisyonda N’Diaye’yi de son adam olarak değerlendirip kırmızı kartla oyun dışına atan Tolga Özkalfa’ya maçın hakem gözlemcisi Selami Şimşek tarafından 7.9 not verildi.

VERİLEN NOTUN TESPİTİ

Hakem gözlemi için genel notların, maç sırasında analiz, maçın seyrini ve gelişimini etkileyen proaktif veya önleyici kararları tespit etmek, maçın gerektirdiği reaktif kararlara, çözümlere dikkat etmek, zor ve kritik pozisyonların/kararların, sonraki kararlar üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurmak, tutarlılık ve cesaret gibi kavramlarla verildiği belirtildi.

7.9 NOTUN ANLAMI

Bir maçta 7.9 notun, hakemin çok önemli bir hata yaptığı anlamına geldiği ifade edildi. Ciddi faullü oyun, şiddetli hareket, bariz gol şansı, ikinci sarı kart, penaltı gibi siyah-beyaz kadar açık hata yaptığını ortaya koyuyor. Bu notu alan hakemin uzun bir süre ceza alarak maç yönetemeyeceği kaydedildi.

ÖZKALFA HAKEMLİĞİ BIRAKABİLİR

Alınan bilgiye göre, Tolga Özkalfa’ya sezon sonuna kadar maç verilmeyeceği öğrenildi. Mersin İdmanyurdu maçından sonra hata yaptığını kabul ederek Samsunsporlu yöneticilere, “Hakkınızı helal edin, yanlış yaptım” diyen Özkalfa’nın hakemliği de bırakabileceği belirtildi.

HAKEM YORUMCULARI SAMSUNSPOR’U SAVUNDU

Mersin İdmanyurdu maçında hakemin verdiği yanlış penaltı kararı Türkiye’nin de gündemine oturdu. Eski hakemler, hakem yorumcuları, spor yazarları televizyon ekranlarında ve gazete sayfalarında Samsunspor’un hakkının yendiğini, Tolga Özkalfa’nın kötü bir yönetim gösterdiğini dile getirdi. Dışarıdaki pozisyonun serbest vuruşla cezalandırılması gerektiğini ifade eden eski hakem ve hakem yorumcuları, Tolga Özkalfa’nın verdiği bu yanlış karar ile Samsunspor’un mağdur edildiğini belirtti.

PALABIYIK'I FİFA KOKARTI KURTARMIŞTI!

Beşiktaş Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasının ardından 7.8 ile sezonun en kötü notunu alan Ali Palabıyık'a 3 hafta dinlendirilme verilmişti. Fakat Palabıyık'ın FİFA kokartlı olmasından dolayı cezasının az verildiği, Tolga Özkalfa'ya çok daha ağır bir cezanın beklediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.