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Adana Adliyesi’nde Çocuklar İçin Hem Oyun Hem İfade Odası

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Adana Adliyesi’nde Çocuklar İçin Hem Oyun Hem İfade Odası
Adana Adliyesinde, özellikle suç mağduru çocuklar ile şiddet mağduru kadınların ifade ve beyanlarının alınması sırasında kendilerini daha iyi hissetmeleri...

Adana Adliyesinde, özellikle suç mağduru çocuklar ile şiddet mağduru kadınların ifade ve beyanlarının alınması sırasında kendilerini daha iyi hissetmeleri amacıyla "Adli Görüşme Odası" hazırlandı. Fail ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunan hallerde mağdurun duruşma salonuna gitmeden ifade verilmesini sağlayacak odada, çocuklar için oyuncaklar da düşünülürken, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, mağdurların korunması ve adli süreçte örselenmelerinin önüne geçmeyi amaçlandığını söyledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından Yargı Reformu Stratejisi ve bakanlığın stratejik plan hedefleri çerçevesinde yürütülen çocuk koruma uygulamalarında kalite standartlarının geliştirilmesi çalışmaları kapsamında 23 il ve 25 adliyede, özellikle adliyeye gelen çocuklara uygun görüşme koşullarını içeren "Adli Görüşme Odaları" kurulması talimatı verildi.

Çocuklar için oyuncaklar

Bu kapsamda Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanlığı koordinesinde Adana Adliyesi ana hizmet binası 5'inci katta 2 oda, "Adli Görüşme Odası" olarak hazırlandı. Teknik donanım ve duruşma salonuna gitmeden ifade vermeyi sağlayacak Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi'ne (SEGBİS) sahip odalarda, özellikle çocukların adliye ortamında kendilerini daha rahat ve iyi hissetmeleri için oyuncaklar da konuldu. Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve bir Cumhuriyet Savcısının gözetim ve denetiminden sorumlu olarak görevlendirildiği adli görüşme odasında; özel ortamlarda ifade ve beyanlarının alınması gerektiğine karar verilen, "çocuğun üstün yararı" ilkesi kapsamında fail ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunan, öncelikli mağdur, tanık ve suça sürüklenen çocuklar ile cinsel suç ve aile içi şiddet suçu mağdurları ve diğer kırılgan gruba mensup mağdurların ifade ve beyanlarının alınacağı öğrenildi.

İkincil mağduriyetlerin yaşanmaması için

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Avrupa Birliği'nin mali, UNICEF'in teknik desteğiyle yürütülen "Çocuklar İçin Adalet Projesi" kapsamında oluşturulan adli görüşme odalarında, mağdurlarla sağlıklı ve güvenli iletişim kurulmasının amaçlandığını söyledi. Yeldan, "Mağdurların korunması, adli süreçte örselenmemeleri, ikincil mağduriyet yaşamalarının önlenmesi ve adalete erişimin güçlenmesi temel hedef. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasında önemli bir delil olan mağdur beyanın, özellikle çocuk mağdurlar ve cinsel istismar mağdurları bakımından özel dizayn edilmiş adli görüşme odalarında, uzmanlar eşliğinde, Cumhuriyet savcısı tarafından tam ve eksiksiz bir şekilde bir defada alınması sağlanacak. Bu ifade ve beyanlar, yargılama sonuçlanana kadar kullanılabilecek şekilde, özel ses ve görüntü alma kayıtlarıyla muhafaza altına alınacak Böylece adli süreçte yaşanabilecek muhtemel travmaların önüne geçilecek" dedi.

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