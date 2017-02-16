Adana Aski Spor’da Hedef İlk Sekiz

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Adana ASKİ Spor, pazar günü sahasında Mersin Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Adana ASKİ Spor, pazar günü sahasında Mersin Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

Mersin maçında kendilerini zorlu bir mücadelenin beklediğini ifade eden Adana ASKİ Spor Başkanı Rahmi Pekar, "Hedefimiz ligi ilk sekiz takım arasında tamamlamak. Bu; hem play-of oynamak hem de önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmek için gerekli. Mersin Büyükşehir takımı ile eşit puana sahibiz. Güçlü bir rakip ile karşılaşacağız ve zor bir maç olacağının farkındayız. Bu yüzden Adanalı sporseverleri destek için Menderes Spor Salonu'na davet ediyorum" diye konuştu.

Adana ASKİ Spor ile Mersin Büyükşehir Belediyespor arasındaki karşılaşma 19 Şubat Pazar günü, saat 14.00'te, Menderes Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma aynı zamanda "tbftv.org" adresinden anlatımlı olarak canlı yayınlanacak.