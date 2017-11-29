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Adana Bölge Adliye Mahkemesi’nde Ek Güvenlik

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Adana Bölge Adliye Mahkemesi’nde Ek Güvenlik
Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nde, yargılamaların daha güvenli yapılması ve herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için emniyet güçlerine takviye olarak...

Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nde, yargılamaların daha güvenli yapılması ve herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için emniyet güçlerine takviye olarak 40 özel güvenlik personeli görevlendirildi.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Sabri Beytorun, göreve yeni başlayan özel güvenlik görevlileriyle bir araya geldi. İç ve dış güvenliği sağlayan emniyet görevlilerine takviye olarak özel güvenlik görevlileri görevlendirdiğini belirten Beytorun, "Adliyemizin güvenliğini sağlamak hepimizin görevidir. Yargılamaların daha güvenli yapılabilmesi için emniyet güçlerimize takviye olarak sizleri görevlendirmiş bulunmaktayız. Herhangi bir olumsuz hadiseye sebebiyet vermemek için dikkatli, titiz ve özenle görevinizi yerine getireceğinize inanıyorum. Hepinize yeni iş hayatınızda başarılar dilerim, hayırlı olsun" diye konuştu.

Adana Bölge Adliyesi'nde göreve başlayan özel güvenlik görevlileri tüm kat ve koridorlarda görevlendirildi.

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