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Adana Demirspor, Balıkesirspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

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Adana Demirspor, Balıkesirspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
TFF 1. Lig'de cumartesi günü Balıkesirspor'u konuk edecek olan Adana Demirspor hazırlıklarını sürdürüyor.

TFF 1. Lig'de cumartesi günü Balıkesirspor'u konuk edecek olan Adana Demirspor hazırlıklarını sürdürüyor.

Mavi-lacivertli takımın teknik direktörü Engin İpekoğlu antrenman öncesi oyuncularla sahada yaklaşık 10 dakika süren bir toplantı yaparak değerlendirmelerde bulundu. Futbolcuların Altınordu maçını unutmaları ve tamamıyla Balıkesirspor karşılaşmasına konsantre olmalarını isteyen Engin İpekoğlu bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor.

Aytaç Durak Tesisleri'nde yapılan çalışmalar ısınma hareketleriyle başlarken, daha sonra 5'e 2 ve teknik taktik antrenmanla tamamlandı.

Günü tek idmanla tamamlayan Adana Demirspor, cumartesi gününe kadar yoğun çalışmalara devam edecek. Takımda şu an da sarı kart cezalısı Waldison ve sakatlığı süren Timuçin dışında eksik bulunmuyor.

Adana Demirspor, Balıkesirspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Adana Demirspor, Balıkesirspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

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