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Adana Demirspor - Evkur Yeni Malatyaspor Maçı Öncesi Gerginlik

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Adana Demirspor - Evkur Yeni Malatyaspor Maçı Öncesi Gerginlik
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirsporli bir grup taraftar, takımının bugün oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi, misafir takımı futbolcuların...

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirsporli bir grup taraftar, takımının bugün oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi, misafir takımı futbolcuların konakladığı otel çevresinde izinsiz gösteri yaptı. Çevik kuvvet polisleri taraftarları otelin çevresinden uzaklaştırdı.

Edinilen bilgiye göre, Evkur Yeni Malatyaspor 32. haftada deplasmanda karşılaşacağı Adana Demirspor maçı için polislerin yoğun güvenliği önlemi altına şehre geldi. Sarı-kırmızılı kafilenin kentteki bir otele yerleştiği bilgisini alan taraftar grubu ise otel çevresine geldi. Otel çevresine gelen taraftar grubu izin göster yaparken, otelde konaklayan futbolcular ise camdan taraftarları izledi. Çevik kuvvet, taraftar grubunu slogan attıktan sonra otel çevresinden uzaklaştırdı. Sarı-kırmızılı kafile, otelden ayrılana kadar yoğun güvenlik önleminin devam edeceği öğrenildi.

Adana Demirspor - Evkur Yeni Malatyaspor Maçı Öncesi Gerginlik

Adana Demirspor - Evkur Yeni Malatyaspor Maçı Öncesi Gerginlik

Adana Demirspor - Evkur Yeni Malatyaspor Maçı Öncesi Gerginlik

Adana Demirspor - Evkur Yeni Malatyaspor Maçı Öncesi Gerginlik

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