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Adana Demirspor İzmir’den Puansız Dönüyor

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Adana Demirspor İzmir’den Puansız Dönüyor
Altınordu'ya 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulunan Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, 3 puan almak için çıktıkları...

Altınordu'ya 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulunan Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, 3 puan almak için çıktıkları maçta mağlup oldukları için üzgün olduklarını ifade etti.

TFF 1. Lig'in 21. hafta maçında Altınordu'ya konuk olan Adana Demirspor, rakibine 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, 3 puan alma düşüncesiyle çıktıkları maçtan puansız ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

"İlk yarıda saçma sapan bir gol yedik" diyen İpekoğlu, "Pozisyon olmadığı bir yerde gol oldu. İkinci yarının başından itibaren kurduğumuz baskı sonucu gol bulduk. Her iki takım öne geçebilecek pozisyonları buldu. Uzatma dakikalarında yediğimiz gol böylesine tecrübeli takımın yememesi gereken bir goldü. Bizim yan toplarda ciddi bir sıkıntımız var. Bunu defalarca çalışmamıza rağmen bir türlü üstesinden gelemiyoruz" ifadelerini kullandı.

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