Adana Demirspor Teknik Direktörü Bayazit: "Tur Adına Elimizden Bir Şey Gelmez"

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş mücadelesinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Adana Demirspor'da Teknik Direktör Timuçin Bayazit, takımların arasındaki...

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş mücadelesinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Adana Demirspor'da Teknik Direktör Timuçin Bayazit, takımların arasındaki güç farkına dikkat çekerek, "Amacımız Adanalı futbolseverlere güzel bir karşılaşma izletmek" dedi

TFF 1. Lig'deki kötü gidişatın ardından rotayı Ziraat Türkiye Kupası'na çeviren Adana Demirspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Timuçin Bayazıt, ilk karşılaşmada alınan 6-0'lık sonucun altından kalkmalarının zor olduğunu ifade ederek, "Bu karşılaşmadan herhangi bir beklentimiz yok. Temennimiz futbolcularımızın sakatlanmadan ve kart cezası olmadan karşılaşmayı tamamlaması. Tabii ki evimizde oynayacağız, futbol adına bir şeyler ortaya koymaya çalışacağız ancak 6-0 biten bir karşılaşmanın rövanşında elimizden tur adına bir şey gelmez. İlk maç içinde söyledim rövanş karşılaşması içinde söylüyorum benim açımdan önemli olan oyuncularımın ortaya koyacakları performans önemlidir. Bazen her şey sonuç değil ortaya konulan mücadele de bize için yeterlidir" diye konuştu.

Fenerbahçe ile 37. randevu

13 Aralık Çarşamba günü 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda sarı-lacivertli ekiple karşılaşacak Adana Demirspor, Fenerbahçe ile 37. maçına çıkacak. Adana Demirspor, Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmaların 22'sinde sahadan mağlup ayrılırken, 4 galibiyet ve 10 beraberlik aldı. Mavi-lacivertli takım bu karşılaşmalarda 26 gol atarken, kalesinde 76 gol gördü.

Biletler satışa çıktı

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının biletleri bugün satışa çıkarken, bilet fiyatları ise söyle:

Muharrem Gülergin Tribünü (Kuzey Kale Arkası) : 30 TL

Misafir Tribünü (Güney Kale Arkası): 38 TL

Maraton Tribünü: 40 TL

Kapalı Tribün: 75 TL

Adana Demirspor- Fenerbahçe karşılaşmasında Adana Demirspor kombineleri geçerli olacak. Adana Demirspor tribünlerinde sadece Adana Demirspor formalı taraftarların girişi sağlanacak. Fenerbahçe taraftarları biletleri internet üzerinden alacak, gişede satış olmayacak.